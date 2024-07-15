Yazar, şair ve oyuncu Hakan Karahan dede oluyor. Gamze Duruman ile yaptığı ilk evliliğinden olan müzisyen oğlu Kaan Karahan, kendisi gibi Los Angeles'da yaşayan Sibel Öztek ile geçen yıl nisanda Amerika'da evlenmişti. Anne-baba olmak için ellerini çabuk tutan çift, önceki gün sosyal medyadan müjdeyi verdi; çiftin bir oğulları olacak. Umarım anne de bebek de sağlıkla kurtulur.







Bu arada Hakan Karahan, Amerika'da evlenen oğlunun düğününe gitmemişti. Gerekçesi de ilginçti doğrusu. İş görüşmeleri olduğu için oğlunun düğününe gitmeye vakit bulamadığını söylemişti. Aylar öncesinden düğün tarihi belli olmasına rağmen iş görüşmelerinin o tarihe gelmesi ilginçti!







Benim şimdi merak ettiğim, Hakan Karahan'ın torununun doğumuna gidip gitmeyeceği. Umarım iş görüşmesi falan olmaz da Los Angeles'a gidip torununu kucağına alır.







TRAKTÖRÜN ALTINDA KALMIŞ

Ünlü işadamı Kemal Gülman'ın oğlu Polat Gülman'ın oğullarının ve kayınvalidesi Nazan Karaevli'nin ölümden döndüğünü öğrendim! Olay, yaklaşık iki ay önce Nazan Hanım'ın Çanakkale'deki çiftlik evinde yaşanmış. Ekin-Polat Gülman çiftinin iki oğlu, anahtarı üzerinde unutulan traktöre binip çalıştırmış.







Bunu gören Nazan Hanım, hareket halindeki traktörden torunlarını kurtarmış ama maalesef kendisi traktörün altında kalmış. İki aylık süreçte birkaç kez ameliyat olan Nazan Hanım'ın yavaş yavaş iyileşmeye başladığını öğrendim. Gerçekten verilmiş sadakası varmış, durum daha da vahim olabilirdi.







ALAÇATI'DA SANAT BULUŞMASI

"Sanat paylaşınca güzel" diyen ve İzmirli sanat tutkunları için şimdiye kadar dört farklı sanat merkezi açan ünlü işadamı Lucien Arkas, beşincisini şık bir davetle Alaçatı'da sanatseverlerle buluşturdu. Alaçatı'nın ilk sanat merkezi kalıcı ve sürekli olmak üzere iki farklı sergiyle açılışını yaptı. Kültür-sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak merkezin açılışına, İzmir ve İstanbul'dan çok sayıda ünlü isim katıldı. Kalıcı sergide eserleri sergilenen Victor Vasarely'nin torunu Pierre Vasarely de açılış için Fransa'dan Alaçatı'ya geldi.







DOSTLARIYLA HASRET GİDERDİLER

İlk evliliğini 1991 yılında Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı ile yapan ve bu evlilikten bir kızı olan fakat üç yılın ardından boşanan işadamı Eran Tapan, 27 yıl sonra Eylül 2021'de ikinci kez damat olmuştu. İş ortağı Demet Sönmez ile evlenen Eran Bey, 31 yıl sonra 5 Şubat'ta da Miami'de ikinci kez baba olmuş; Leo Eran adını verdikleri oğlunu kucağına almıştı. Birkaç ay önce Türkiye'ye dönen Demet-Eran Tapan çifti, geçen hafta bir davette ortaya çıktı. Çok göz önünde olmayı sevmeyen çift, davette hem dostlarıyla hasret giderdi hem de aylar sonra ilk kez sosyalleşti.