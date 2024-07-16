Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden iş insanı Zeynep Yılmaz'ın, Bodrum Cennet Koyu'ndaki ünlü sitede yer alan villasını satışa çıkardığını duydum! Zeynep Hanım'ın, kızlarıyla birlikte neredeyse bütün yazı geçirdiği, kendisi mekan tasarımcısı olduğu için özene bezene döşediği ve bu yüzden dekorasyonu herkesin dilinde olan villasını satılığa çıkarmasına şaşırdım doğrusu.







Villasını neden satmak istediğini öğrenemedim ama kaç para istediğini öğrendim. Zeynep Hanım, yaklaşık 500 metrekare olan villasına, 16 milyon Euro istiyormuş. Bakalım bu parayı verip villayı, bizim sosyeteden biri mi alacak, yoksa gözü her zaman burada olan yabancılardan biri mi gelip sitedeki ünlülere komşu olacak!







Bu arada Cennet Koyu'ndaki bu tip villaların aylık 200 bin lira civarında aidat ödediğini öğrendim. Acaba Zeynep Yılmaz'ın villasını satmasında bunun da bir etkisi olmuş mudur, bilemiyorum...







YİNE BAKIŞLAR ÜZERİNDEYDİ!

Bodrum'da evinde tatil yapanlar arasında Yasemin-İzzet Özilhan çifti de var. Yasemin Hanım, eşi İzzet Bey, kızları Emine ve Ela birlikte Kaplankaya'daki evlerinde tatil yapıyor. Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, önceki gün, evlerinin olduğu sitenin plajında Yasemin Hanım'ı görüntülemiş.







Kızları Emine ve Ela ile birlikte plaja inen Yasemin Hanım, her zamanki gibi fit fiziğiyle hemcinslerini orta yerinden çatlatmış. Plajda kızları dalgıçlık dersi alırken Yasemin Hanım da köpeğiyle oynamış. Bu arada çiftin bugün evlilik yıldönümü, İzzet Bey'in eşinin ayağını yerden kesecek bir kutlama hazırladığına şüphem yok.







TEKNEDE DOST ZİYARETİ

"Çocuk da yaparım, kariyer de" diyen kadınların en iyi örneklerinden Sabancı Ailesi'nin gelini Pınar Sabancı, yoğun bir kış sezonu geçirmişti. Vizyonlarıyla önder olan isimleri ağırladığı programıyla da adından söz ettiren Pınar Hanım, eşi İlhan Sabancı ve çocuklarıyla birlikte kışın yorgunluğunu Bodrum'da atıyor.







Hebil'de evleri olan çift, hafta sonunda bir arkadaşlarının teknesine misafir oldu. Evlerine geri dönerken de botta böyle objektife yansıdılar. Bu arada Pınar Hanım'ı yine yoğun bir kışın beklediğini duydum, Bodrum'da iyice enerji depolar artık.