28 yıl aynı yastığı baş koyan Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer'in boşanmak için mahkemeye başvurduğunu da, ekim ayında Beykoz Adliyesi'nde 10 dakika süren duruşmayla resmen boşandıklarını da ilk bu köşede okumuştunuz.







Medenice boşanan çiftten aşk perhizini ilk bozanı da yine benden öğrenin. Boşanalı daha bir yıl bile olmayan Haluk Dinçer, yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, ünlü iş insanını, sevgilisiyle Türkbükü'nde görüntüledi.







62 yaşında olan Haluk Bey ile kendinden yaşça küçük sevgilisinin sahilde el ele yürümesi dikkat çekiciydi. Haluk Bey'in sevgilisi kim, aşkları ne zaman başladı henüz öğrenemedim ama İstanbul sosyetesinin buluşma yeri olan Türkbükü'nde el ele yürüdüklerine göre aşklarını gizlemek gibi bir dertleri yok. Bu arada aşıkların, Haluk Dinçer'in Türkbükü Koyu'na demirli teknesinde kaldıklarını da öğrendim.



MİNİK KIZLARIYLA İLK TATİL FRANSA'YA

Eylül 2021'de Gökhan Kokuludağ ile nikah masasına oturan Cengiz-Demet Sabancı Çetindoğan çiftinin kızları Pırıl Kokuludağ, 29 Nisan'da kızı Yasemin'i dünyaya getirmişti.







Kokuludağ çifti, geçen ay anneannesi Demet Sabancı Çetindoğan'ın yalısında verdiği davetle 40'ını uçurdukları kızları ile ilk tatillerine çıktı. Tatil için Fransa'nın güney sahillerini tercih eden Kokuludağ çifti, Monako ve Eze'nin ardından önceki gün de Cannes'a geçti. Sosyete tatil için Bodrum'a akın ederken Kokuludağ çiftinin küçücük çocuklarıyla Güney Fransa'yı keşfe çıkmaları bana ilginç geldi ama vardır bir bildikleri...



YENİ BEACH HERKESİN DİLİNDE

Dekore ettiği evlerin güzelliğiyle adından söz ettiren Doğan Çakıt (namı diğer Dodo), bu kez beach club'a el attı. Efsun-Serkan Yazıcı kardeşlerin Marmaris İçmeler'deki otellerinin sahilinde, iyi yemek, iyi müzik ve güzel anların yaşandığı bir ortam fikrinden yola çıkarak açılan beach club, Dodo'nun tasarımıyla Portofino ve Capri'dekilerle yarışır hale gelmiş.









Şimdilerde denizi, kumsalı, restoranı, eğlencesi ve servisiyle herkesin dilinde olan beach club, ünlü isimleri ağırlamaya başlamış bile... Bence o bölgede, lüks teknelerle gelen turistler için böyle bir beach ve restorana ihtiyaç vardı, iyi düşünmüşler...



USTANIN ESERLERİ KATAR'A GİDİYOR

2018 yılında aramızdan ayrılan Ara Güler'in fotoğrafları dünyayı gezmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü fotoğrafçımızın, şimdi de Katar'da bir sergisi açılıyor.









Eserlerine geniş bir bakış sağlayan "Ara Güler'in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi Katar Müzeleri (QM) ve Ara Güler Müzesi iş birliği ile 9 Ağustos'ta ziyaretçilerle buluşmaya başlayacak. Katar'daki Museum of Islamic Art'ta (MIA) açılacak sergide, 155 fotoğrafın yanı sıra yazışmalar, fotoğraf makineleri ve ekipmanları ile efemera seçkisi de yer alıyor. Sergi, 9 Kasım'a kadar devam edecek.



KÜÇÜK HATAYA BÜYÜK ZORBALIK!

"Şişede durduğu gibi durmaz" diye boşuna söylememiş atalarımız! İş insanı Bülent Akgerman, geçen hafta Çeşme'de bir davette, yanlışlıkla içkisini aldığı için bir kadın davetlinin üzerine yürümüş! Evet, yanlış okumadınız.







Oldukça alkollü olduğu söylenen Akgerman, böyle küçük bir hata yüzünden kadına resmen zorbalık yapmış. İşin daha kötüsü, arkadaşlarının bu durumu normalleştirmeye çalışması! Davette olan bir dostum, arkadaşlarının Bülent Akgerman'ı sakinleştirmek yerine, kadını susturmaya çalıştıklarını söyledi. Pes doğrusu!!!



HATALI SEÇİM

Tıpkı annesi gibi Türkiye güzeli seçilmesinin ardından stil ve moda camiasına hızlı bir giriş yapan 2018 Miss Turkey ikincisi Tara de Vries, katıldığı bir davette payetler içerisindeydi.







Elbisesi, Tara'nın düzgün fiziğine çok yakışsa da, genel olarak bakıldığında göz yoran bir hali vardı. Giyinme işini iyi bilenlerden biri olan Tara, nasıl bu hatayı yaptı bilmiyorum ama kesinlikle full payetli olan bir elbiseyi sade aksesuarlarla tamamlamalıydı. İnce bantlı bir ayakkabı, düz bir clutch bence çok daha şık.



TREND RADARI

Bu yaz öne çıkan çanta modellerinin başında dikdörtgen modeller geliyor. Hem elde hem de omuzda çok şık duran bu modeller, modern şıklık için ideal







Bu yazın en önemli aksesuarı büyük, metal küpeler. Altınlar kadar bu sezon gümüşler de ön planda. Tek bir parça ile her stile, seviye atlatmak çok kolay.







Bu yaz sarının en yumuşak pastelinden en canlısına her tonu sizinle birlikte. Özellikle aksesuarlarda enerjik bir görünüm sunuyor.