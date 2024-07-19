İşadamı Mehmet Dinçerler ile sadece 4.5 ay süren evliliği sona erdikten sonra adı birçok kez aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı Hadise'nin yine aşık olduğu kulağıma geldi. En son kendinden 10 yaş küçük olan genç işadamı Mert Ayaydın ile aşk haberleri basında gündem olan Hadise'nin yine bir iş insanına gönlünü kaptırdığını öğrendim.







Hadise ile adının Mustafa olduğunu öğrendiğim iş adamının ilişkisi yaklaşık bir ay önce başlamış. Her ikisi de ilişkilerinin bilinmesini istemediği için gözlerden uzak aşklarını yaşıyormuş. Bu arada Hadise ilk kez bir dizide rol alıyor ve dizide doğru erkeğe arayan bir kadını canlandırıyor ama gerçek hayatta aradığını bulmuş gibi görünüyor. Bakalım Hadise'nin bu aşkı uzun soluklu olacak mı, Mustafa Bey ile aşkını ifşa edecek mi yoksa beyefendinin daha kim olduğunu öğrenemeden bu aşk mazi mi olacak, bekleyip göreceğiz.



Mutlu ve gururlu

Ülkemizin en büyük Türk otel zincirlerinden birinin yönetim kurulu başkanı olan Burak Kaya ile karşılaştım önceki gün. Ayaküstü biraz sohbet ettiğim Burak Bey, çok mutlu, gururlu ve heyecanlıydı.







Londra'da otel satın aldıklarını, bunun kendileri kadar Türk turizmi açısından da önemli olduğunu söyledi. "İlk yurt dışı otel yatırımımızı Londra'da gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz.







O otelde, Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini sunacağız" diyen Burak Kaya, İngiltere'de bu çapta otel yatırımı yapan ilk Türk turizm firması olduklarının da altını çizdi. Türk grupların yurt dışına açılması ve başarılı olması hepimiz için gurur verici olmalı, öyle değil mi?



PLAJDAN SERGİYE!

Post-it kağıtlar, neon ışıklar ve cam yüzeylerden ürettiği eserleriyle dünyada da adını duyuran sanatçımız Ardan Özmenoğlu da sanatını Bodrum'a taşıdı. Özmenoğlu, kişisel sergisini Bodrum'da bir galeride sanat tutkunu tatilcilerin beğenisine sundu.







Özmenoğlu'nun sanatını mizahi ve eleştirel bir dengede ustalıkla kullanarak ürettiği eserlerinin yer aldığı serginin açılışı bir davetle gerçekleşti. Sanat olunca plajdan vazgeçebilen ünlü isimler sergi açılışında bir araya geldi. Serginin 28 Temmuz'a kadar gezilebileceğini de belirteyim.



DÜĞÜN KIZ EVİNDE!

Yayınlandığı dönem en çok izlenen dizilerden olan Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik, gerçek hayatta da damat oluyor! Yaklaşık dört yıldır flört ettiği sevgilisi Hatice Kartoğlu ile artık ilişkilerini resmiyete dökmeye karar vermişler.







Tarihi tam netleştirmeseler de eylülde vuslata ermeyi planlayan aşıkların düğün mekanı ise belli: Müstakbel gelin Hatice Kartoğlu'nun Karaköy'deki restoranı... Gelin Hanım, kendi mekanında evlenmek istemiş. Yakın dostlarının katılacağı küçük bir düğünle bir ömür mutluluğa 'evet' demeyi planlayan çiftin mutlulukları daim olur inşallah.