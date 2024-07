Fazıl Say'ın kanun nizam tanımazlığını yazmaktan bıktım ama o vazgeçmediği sürece yazmaya devam edeceğim. Çünkü ortada bir can güvenliği sorunu var! Biliyorsunuz Fazıl Say, yan yana iki binanın bahçe katını satın almış, aradaki duvarları yıkıp birleştirmişti.









Binalarının taşıma duvarlarının yıkıldığını öğrenen komşuları paniğe kapılıp belediyeye başvurmuştu. Komşulara "Sorun çözüldü, Fazıl Say duvarları tekrar ördü" dense de 10 Temmuz'da, fotoğraflarla duvarların olmadığını ortaya çıkarmıştım.







Öğrendim ki, yine bir şey yapılmamış, Say, komşularının güvenliğini umursamadan, duvarlarını yıktığı evinde keyif çatıyormuş. Evine değil ama komşularıyla arasına duvar örmüş.







Bu arada komşuları Say'ı CİMER'e de şikayet etmiş. CİMER sorunu belediyeye iletmiş ve belediye de bir hafta sonra sorunu çözdüklerini söylemiş! Vallahi ne Fazıl Say'ın duyarsızlığına akıl sır erdirebiliyorum ne de belediyenin buna göz yummasına!!!



1.000 $'LIK BULUŞMA!

'Temel İçgüdü' filmiyle unutulmazlar arasına giren Amerikalı oyuncu Sharon Stone, 28 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor. 2 Ağustos'ta Bodrum'da Golden Globe tarafından düzenlenecek özel gecede, 'Global İkon Ödülü'nü alacak olan 66 yaşındaki Sharon Stone'u yakından görmek isterseniz, gecenin davetiyeleri bin dolardan satılıyor.







Altın Küre'nin bu yıl ilk kez vereceği bu ödüle ev sahipliği yapacak olan Bodrum'daki davette dünyaca ünlü birçok isim de yer alacak. Tabii bizim sosyete de tam kadro orada olacaktır...



YİNE HIZLI DAVRANDILAR

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun kızı Merve Müftüoğlu'ndan izdivaç haberi beklerken, kardeşi Raşit Müftüoğlu elini çabuk tutmuştu. Ekim sonunda nişanlandığı Nazlı Akçakayalıoğlu ile arayı açmadan aralıkta evlenmişti. Duydum ki, Müftüoğlu çifti, bebek sahibi olmak için de ellerini çabuk tutmuş, Nazlı Hanım 5 aylık hamileymiş.









Kızı Merve Müftüoğlu'nun Can Helvacıoğlu ile evliğinden olan kızı sayesinde ilk torun mutluluğunu yaşayan Osman-Mihriban Müftüoğlu çifti, böylece ikinci kez torun mutluluğu yaşayacak.



BODRUM'DA SANAT ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Geçen gün Bodrum'daki ünlülerin sanat yorgunu olduğunu yazmıştım. Ama bu iş 'aşırı doz sanat'a doğru gidiyor! Ünlülerimiz aşırı doz sanattan soğumaz inşallah! Neyse işin esprisi bir yana, Bodrum'da 1 Ağustos'ta yeni bir sergi daha açılıyor.









Lal Batman'ın, altıncı solo sergisi "Cherry on Top" sanat tutkunları ile buluşacak. 18 Ağustos'a kadar sürecek sergide sanatçının, sergi için özel olarak ürettiği eserleri yer alacak. Birkaç gün tatil yapacak olan ünlülerimiz, 1 Ağustos'ta yine sanat için işbaşında olacak!