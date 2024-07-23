2014 yılında, aile şirketini bırakıp oyuncu sevgilisi Ceyda Ateş ile Amerika'ya giden, Buğra Toplusoy, orada mutlu bir aile ve iyi bir hayat kurmayı başardı. Buğra Toplusoy ile Ceyda Ateş, 2018 yılında Miami'de evlendi ve 2020 yılında da kızları Talia'yı kucaklarına aldılar. Ceyda Ateş, sosyal medya ve Youtube'dan para kazanırken Buğra Toplusoy ise kendi işini kurdu. Buğra Toplusoy'un şimdi de Miami'de restorancılığa soyunduğunu öğrendim. Ünlü restoran zincirinin Miami'deki iki şubesini satın almış.







Bununla da yetinmemiş ve şık bir Meksika restoranı açmak için de kolları sıvamış. Restoranın dekorasyonu için Miami'nin en ünlü iç mimarlarından Kobi Karp ile çalışıyormuş. Şehrin en iddialı restoranlarından biri olacakmış. Bu arada karı-koca restoranlarını çalıştırmaya da başlamışlar. İkisi de her gün restoranların başında duruyormuş. Vallahi bravo; Allah yollarını açık etsin.



SOYADI GİTTİ GELDİ!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın modacı eşi Cemre İnan, geçen hafta herkesin kafasını karıştırdı!







Çünkü sosyal medya hesabından 'İnan' soyadını kaldırdı! Doğrusunu öğrenmek için Cemre Hanım'ı aradım ama ulaşamadım. Bunun üzerine basın danışmanına arayıp konuyu ilettim, oradan da bir geri dönüş olmadı.







Fakat telefonlarımın ardından -ne olduysa artık- Cemre Hanım 'İnan' soyadına geri döndü. Hafta sonu da Bodrum'dan fotoğrafları geldi. Sanırım İnan çifti bir kriz yaşadı ve kısa sürede de sorunlarını çözdü.



TEK BAŞINA BODRUM'A DEMİR ATTI

İş ve cemiyet hayatının birçok ünlü ismi gibi Cem Hakko da Bodrum'da tatilde. Lüks yelkenli teknesiyle geldiği Bodrum'da tek başına tatil yapan Cem Bey, denizin tadını çıkarıyor.







Hafta sonunda Bodrum'un güzel bir koyuna demir atan Cem Bey, gün boyu güneşin ve denizin tadını çıkardı. Güneşten bunaldıkça kendini Ege'nin serin sularına atan Cem Bey'in fitliği, komşu teknelerdeki yaşıtlarını orta yerinden çatlattı desem abartmış olmam. Baksanıza, iki torun sahibi Cem Hakko, gençlere taş çıkartır maşallah.



TATİLCİLER SANATA DOYACAK

Bodrum'daki tatilciler bu sezon tam anlamıyla sanata doyacak. Çünkü neredeyse her gün yeni bir sergi açılıyor. Hafta sonunda yeni bir sergi daha sanatsever tatilcilerle buluştu.







Bir otelde açılan 'Golden Hour' adlı sergi, dünya çapında tanınmış Türk ve uluslararası çağdaş sanatçıların heykel ve resimlerinden oluşuyor. Serginin açılışı için verilen davet, Bodrum'da tatilde olan iş ve cemiyet hayatından ünlü isimleri bir araya getirdi. Konuklardan büyük ilgi gören sergi, 15 Eylül'e kadar açık kalacak. Bu arada Bodrum tatilcileri bu sezon, sanat yorgunu olarak şehre dönecek gibi görünüyor!