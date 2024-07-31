1990'lı yıllara damga vuran şaşaalı hayatıyla, o dönem İstanbul sosyetesinin en gözde isimlerinden olan Ayşegül Tecimer, yıllar sonra Türkiye'ye geldi. En son 2019 yılının haziran ayında genç eşi Mete Deniz ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülenen Ayşegül Hanım, beş yıllık süreçte geldiyse de hiçbirimizin haberi olmadı! Bu gelişinden de Doğan Çakıt (namı diğer Dodo) sayesinde haberimiz oldu.









En son Marmaris'te bir beach tasarlayan ünlü mekan tasarımcısı Dodo, önceki gün Ayşegül Tecimer ile bir fotoğrafını paylaştı. Marmaris'te çekilen fotoğrafa bakınca şaşırdım kaldım! Çünkü 9 Ağustos'ta 80. yaşını kutlayacak olan Ayşegül Hanım, hiç yaşını göstermiyor. 1997 yılından beri yurt dışında yaşayan Ayşegül Hanım'ın gençlik sırrını çok merak ettim doğrusu...



ÇOCUKLARININ CİNSİYETİNİ ÖĞRENDİLER AMA...

10 parmağında 10 marifet olan; ressam, iç mimar ve tasarımcı Eda Zamanpur'un anne olacağını en yakınları bile bu köşeden öğrenmişti.









Kendilerine, adlarının baş harflerinden ürettikleri 'Team Feda' diyen Eda-Ferhat Zamanpur çifti, bebeklerinin cinsiyetini de öğrenmiş.







Ancak anne-baba olacaklarını benim müjdelediğim çift, beklerinin cinsiyetini ailelerine ve dostlarına bizzat kendileri müjdelemek istedikleri için şimdilik sır gibi saklıyorlarmış. Umarım Eda Hanım, bebeğini sağlıkla dünyaya getirir.



EGE'DE DEV BULUŞMA

Türkiye'nin en büyük kültür-sanat ve eğlence platformu D&R, İzmir Urla'da kitap fuarı düzenliyor.







1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 'D&R Urladam Kitap Festivali' Ayşe Kulin, İlber Ortaylı, Kürşat Başar, İclal Aydın Beyhan Budak, Murat Menteş ve Ercan Kesal gibi edebiyat dünyasının önemli isimlerini, kitap tutkunları ile buluşturacak. Urladam'da dört gün boyunca imza günleri, söyleşiler, sergi ve atölyeler düzenlenecek. Yolunuz düşerse bu festivali kaçırmayın...



ŞEHİRDE KALANLAR İÇİN KARMA SERGİ!

İstanbul'un ünlü galerileri ve sanatçıları bu yaz Bodrum'da ardı ardına sergiler açsa da, İstanbul'daki tutkunları da sanattan mahrum kalmıyor tabii. Önceki gün ünlü ressam ve tasarımcı Emre Ertürk küratörlüğünde Akaretler'deki galeride yine bir sergi açıldı.







'Birleşik Sanatlar Sergisi' adıyla sanatseverlerle buluşan seçkide, Arzu Martin, Asya Alpay, Deniz Kayhan Arda, Gamze Bilgişin, Nurdan Yılmaztürk, Sibel Baruh ve Zübeyde Çelik'in eserleri yer alıyor. Sergi, 25 Ağustos'a kadar devam edecek, bilginize...

