Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabında gizli reklam yaparken yakalandı! Şeyma, tekstilden mücevhere birçok markanın reklamını yapıp ancak 'reklam' olduğunu belirtmediği için 550 bin lira ceza yedi.







Ticaret Bakanlığı, yaptığı inceleme sonucu, farklı tarihlerde, beş farklı markanın reklamını yaptığını ama bunu gizlediğini tespit etti. Reklam yaptığını gizleyerek hem kanunu çiğneyen hem de kazandığı paranın vergisini vermeyen Şeyma'ya bakanlık cezayı kesti.









Sosyal medya hesabını ciddi bir kazanç kapısı haline getiren Şeyma, şikayete konu olan markaların reklamlarını yapmak için kaç para aldı bilmiyorum ama bu reklamları 'gizli' yaptığı için şimdi tam 550 bin 59 lira para cezası ödeyecek. Fenomenlerin kulağına küpe olsun. Kimsenin kazandığınız parada pulda gözüm yok ama dürüst olun ve kazancınızın vergisini ödeyin bir zahmet!



ÜNLÜ GOLFÇÜLER BODRUM'DA YARIŞTI

Yatırım ve projeleriyle, dünyanın en büyük şirketleri listesine giren, Kalyon Holding'in kültür-sanat, bilim-teknoloji gibi alanlara katkılarının yanı sıra spora destekleri de devam ediyor.





Ahmet Özyazıcı, Fikret Öztürk, Mustafa Mazman, Cemal Kalyoncu



Golf sporu da bunlardan biri. Hafta sonu Bodrum'daki bir otelde, Kalyon Golf Cup'ın üçüncüsü gerçekleşti.





Reyhan Kalyoncu, Kadınlar A Kategorisi üçüncüsü Arzu Seçkin'e ödülünü verdi.



Kalyon Holding ve Kalyon PV desteği ile düzenlenen turnuva, iş dünyasının golf tutkunlarını bir araya getirdi. İki gün süren ve oldukça çekişmeli geçen turnuva sonunda kazananlar törenle ödüllerini aldı.



DOKTORA GURURU

İş insanı Mehmet Gültekin, bugünlerde büyük gurur yaşıyor. Çünkü eğitim alanındaki girişimiyle İngiltere'den 'eğitim doktorası' aldı. Türkiye'de kurduğu okullar ile uluslararası eğitime sunduğu katkılarından dolayı, Gültekin'e Birleşik Krallık Bolton Üniversitesi tarafından 'Eğitim Doktorası' verildi.









Gültekin, Manchester'daki üniversitede düzenlenen törende doktorasını, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden St. Andrews Kontu ve Bolton Üniversitesi Rektörü George Windsor'un elinden aldı. Gültekin'in yaşadığı gurur, törendeki fotoğraflarına da yansıdı.