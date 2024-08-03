İstanbul sosyetesinin yazlık köyü olan Bodrum'daki ünlü sitede, ilginç bir uygulama kulağıma geldi. Hamdi Akın'ın sahibi olduğu ve 'modern köy' konseptine sahip, 36 villanın bulunduğu sitede oturan sosyetenin yardımcılarının denize girme saati varmış.









Villalarda çalışanlar ancak sabah saatlerinde sitenin plajından faydalanabiliyormuş. Saat 11.00'den sonra çalışanların denize girmesi yasakmış. Bu yasak, villa sahiplerinin isteği doğrultusunda mı konuldu yoksa site yönetimi mi böyle bir karar aldı bilmiyorum ama yasağın amacı, villa sahipleri ile villa çalışanlarının birlikte denize girmesini engellemekmiş.









Bu kural yüzünden sitenin plajında, sabah erken saatlerdeki görüntüyle öğleden sonraki görüntü arasında dağlar kadar fark oluyormuş. Sabah biraz serinleyip güneşlenmek isteyen çalışanlar plaja gelirken, öğleden sonra ise en trendi bikinileri giyip, makyajını yapıp ve takıp takıştırıp gelen sosyetikler adeta plajı podyuma çeviriyormuş. Ne diyelim, bu sosyetenin işine bazen akıl sır ermiyor.



BODRUM'DA IŞILTILI AÇILIŞ

Başta Madonna ve Kate Winslet olmak üzere onlarca dünya yıldızının tutkunu olduğu mücevher markasının yaratıcısı Ece Şirin, rekora koşuyor! Dünyanın pek çok noktasında butiği olan









Şirin, 18'incisini geçenlerde Bodrum'da açtı.







Ece Şirin'in ev sahipliğindeki butiğin açılış davetine, mücevher tutkunu pek çok tanınmış isim katıldı. Yeni butiğine özel bir koleksiyon hazırlayan Şirin, tılsımlı tasarımlarının, kadınların kendi içsel güzelliklerini ve ışıklarını ortaya çıkaracağını söyledi.



BUSE TERİM'İN BÜYÜK DEĞİŞİMİ!

Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, mart ayında hepimizi şaşırtıp, 10 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. "Hayata yeniden başladım" diyen Buse Terim'in boşandıktan sonraki değişimi herkesin dikkatini çekmeye başladı.









Resmen enerjisi değişti! Ayrılık yaramış demek biraz tuhaf olacak ama gerçekten kendini buldu diyebiliriz! Şimdilerde velayeti kendisinde olan kızları Nil ve Naz'ı babalarına bırakan Buse Terim, ablası Merve Çetin ile Capri'de tatilde. Bu arada kızlarının mutluluğu için sık sık bir araya geldiklerini duyduğum eski eşler, sosyal medyada takipleşmeyi bırakmış. Acaba ne oldu?



SÜRPRİZ NİKAHIN NEDENİ ANLAŞILDI!

Geçen yıl temmuzda Çeşme'de tanışıp flört etmeye başladıklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı cephesinden müjdeli haber var! Kulislerde konuşulanlara göre, 33 yaşındaki güzel oyuncu anne oluyor...









Bu yaz için evlilik planları yapan aşıklar, mayıs ayında Paris'te sessiz sedasız evlenip hepimizi şaşırtmıştı. Bu ani evliliğin nedeni de ortaya çıkmış oldu. Görünen o ki, 2011 Türkiye Güzeli Aslı Pamuk Yazıcı ile kendisinden 6 yaş küçük eşi milli futbolcu Yusuf Yazıcı da 'önce bebek, sonra nikah' modasına uymuş. Umarım Melisa Hanım, bebeğini sağlıkla dünyaya getirir.



SAHİPLENMİYORLAR SATIN ALIYORLAR

SUNUCU Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, üç yıl önce sosyal medyada evcil hayvan ticaretine başlamıştı. Sosyal medyada açtığı hesabında cins köpekleri 3-5 bin Euro'lara satan Serter'in bu işi devam ettirdiğini öğrendim.







Son günlerdeki gelişmeleri düşününce şaşırdım kaldım. Aslında şaşkınlığım, Serter'in kediköpek satması değil, o kazandığı paraya bakıyor ama ya ondan bu hayvanları satın alanlara ne demeli! Sokak hayvanları için sokağa dökülenlerin bu hayvanları satın aldığına şüphem yok. Niye sokak hayvanlarını sahiplenmiyorlar? Cins olmadıkları için mi? Cins olmazsa hayvan sevmiyorlar mı? Hayvan satın almasalar bile alanlara niye ses çıkarmıyorlar? Bu sorulara cevabı olan varsa beri gelsin..



SADE, ZARİF VE ŞIK

Salı günü Bodrum'da 42. doğum gününü kutlayan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, ertesi gün de GQ Türkiye'nin 12. yıldönümü kutlamasındaydı. Güzel oyuncu, davette giydiği kıyafeti ve stiliyle, yaz sezonuna yakışır bir şıklığın nasıl olması gerektiğini çok güzel göstermişti.







Abartıdan uzak, sade ve zarif saten elbisesi, kendisine gerçekten çok yakışmıştı. Her zamanki farklı giyim tarzı ile bütün dikkatleri üzerinde toplayan Cavadzade, yine şaşırtmadı.



TREND RADARI



Bu sezon fularlar her yerde. Saçta bandanalar bu yazın popüler görünümü olurken, çantalarda da aksesuar olarak çok görüyoruz. Minik bir detayla stillere hareket katmak çok kolay.









Denim elbiseler hem spor hem şık hem de çok karizmatik bir görünüm ortaya koyuyor. Pratik şıklığın kilit parçası.









Bu yaz detaylarla hareketlenen elbiseler çabasız şıklığın en kolay yolu. Zarif cut-out'lar, nakış işlemeleriyle hareketlenen elbiseler gereken sofistike zarafeti sunuyor.



