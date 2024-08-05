Sosyetenin ve iş dünyasının ünlü ismi Metin Şen, artist oldu! Evet yanlış okumadınız; Metin Şen, sanat dünyasına transfer oldu ve bir sinema filminde rol aldı. "Bu artistlik nereden çıktı" diye merak edip aradığım Metin Bey, "Dost hatırına..." dedi.







Metin Bey'in 35 yıllık dostu olan ünlü müzisyen Ercan Saatçi, yapımcılığa soyunmuş ve 'Leydi Di' adlı bir film çekmiş. Metin Şen'i de filminde oynatmak istemiş. Metin Bey önce "Ben yapamam" dese de Saatçi çok ısrar edince "evet" demek zorunda kalmış. Metin Bey, filmin dürüst bir yeminli mali müşavirin içine düştüğü bir dolandırıcılık planını anlattığını söyledi ama rolü hakkında bilgi vermedi.







Fakat, oyunculuktan çok keyif aldığını ve heyecanla vizyona girmesini beklediğini sözlerine ekledi. Metin Şen'in heyecanına bakılırsa artistliği sevmiş, devamı gelirse hiç şaşırmam! Ercan Saatçi'nin filminde, iş dünyasından Burak Elmas, Fikret Orman ve Burak Karabacak'a da rol verdiğini öğrendim. 'Leydi Di'yi çok merak ettim doğrusu!







BİR YIL RÖTARLI PARTİ

İki yıl önce, eşi Kazım Köseoğlu'nun 40. doğum günü için 70'lerde New York'ta açılan ve disko kültürünün anası sayılan Studio 54'ü İstanbul'daki evlerine taşıyan Irmak Köseoğlu, yine konsept bir partiye imza attı. Bu kez davet mekanı Bodrum Yalıkavak'daki evleriydi ve konsepti ise 'White Party' idi. Herkesin beyazlar içinde geldiği partide, bahçede kurulan sahneye Ziynet Sali çıktı. Gazinoya dönen evdeki parti sabaha kadar sürdü. Bu arada bu parti geçen yıl yapılacaktı, davetiyeler bile gönderilmişti ama Kazım Bey'in dayısı Ali Sabancı, eşi Vuslat Hanım ile o talihsiz kazayı geçirince iptal etmişlerdi.







GÜZEL VE NEŞELİ!

Genç oyuncular resmen Bodrum'a akın etmiş durumda. Neredeyse her plajda ünlü bir oyuncuya rastlıyorsunuz. Ünlü oyuncu Melisa Döngel de, önceki gün ünlü bir plajda denizin ve güneşin tadını çıkarıyordu. Keyfi o kadar yerindeydi ki, etrafa gülücükler saçıyordu. Plajdaki eğlenceli halleri, Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al'ın objektifine işte böyle yansıdı. Bu arada Melisa Döngel'in trend bikinisi ve güzelliği, plajdaki bütün gözlerin üzerine çevrilmesine neden oldu. Plajda ilgi odağı olan ünlü oyuncuya Bodrum tatilinin çok iyi geldiği belli...