Dünya çapında ödüllü pek çok projeye imza atan ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığını öğrendim. Murat Bey, halen iş ortağı olan Melkan Gürsel'den 2015'te boşandıktan sonra ünlü turizmci Vural Öger'in kızı Nina Öger ile flört etmeye başlamıştı ve bu ilişkisi 9 yıldır devam ediyordu.









Herkes evlenmelerini beklerken 9 yıllık bu büyük aşk sona ermiş. Murat Bey, ara vermeden yeni bir aşka kalbini açmış. Murat Bey'in yeni sevgilisinin kim olduğunu da öğrendim: Adı Tuğba ve Murat Bey'in şirket dışı işlerinde asistanlığını yapıyormuş.









Murat Bey, geçen ay başlayan aşkını dosta düşmana da ilan etmiş. Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da bu yaz açılan ve bir anda sosyetenin buluşma yeri haline gelen beach club'a gitmiş. Görenler, Murat Bey'in yeni sevgilisiyle çok mutlu olduğunu söyledi. Murat Tabanlıoğlu'nun bu aşkı da yıllarca sürer mi yoksa yaz aşkı olarak mı kalır bilmiyorum, bekleyip göreceğiz...



'TÜSİAD YAZ KAMPI'NA KATILDILAR!

Türkiye'nin büyük bir holdinginin kurucuları olan Emine Sabancı-Erhan Kamışlı çifti de, adeta 'TÜSİAD Yaz Kampı'na dönen Bodrum'da tatil yapıyor. Her yaz olduğu gibi yine tekneleriyle Bodrum'a demir atan Kamışlı çifti, Demirbükü Koyu'nda tatile başladı.









Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, Erhan Kamışlı'yı, bir botla teknesinden ayrılırken görüntülemiş. Erhan Bey, arkadaşlarıyla golf oynamaya giderken Emine Hanım ise teknede saatlerce güneşlenmiş. Emine Hanım da akşam saatlerinde bota atlayıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitmiş.



31 YILDIR MUTLU VE MESUTLAR!

Son birkaç yıldır ardı ardına mutsuz evlilikler ve boşanma haberleri duysak da; Selen-Engin Keçeli çiftininki gibi örnek evlilikler de var. 1993 yılındaki düğünlerine şahitlik ettiğim Keçeli çifti, evliliklerinde tam 31 yılı geride bıraktı.









Mutlu evliliklerini, kızları Lara ve oğulları Ali ile perçinleyen Keçeli çifti; evlilik yıldönümlerini, Bodrum'daki evlerinde, dostlarıyla birlikte kutladı. Dostlarının da her zaman takdir ettiği Keçeli çiftinin mutlu evliliği umarım ömür boyu sürer. Evliliği, evcilik oyunu sanan, en küçük sorunda oyunu bozan gençler, Keçeli çiftinin evliliğini örnek alır inşallah.



YAT TUTKUNLARI İÇİN EĞLENCELİ DAVET

İnan Kıraç'ın miras çekişmesi yaşadığı ve evlatlıktan reddettiği manevi kızı İpek Kıraç, bu yazın Bodrum'daki en güzel davetlerinden birine imza attı. Türkiye'nin küresel yat üreticisi bir şirketinin sahibi olan İpek Kıraç, bir davet vererek yat tutkunlarını bir araya getirdi.









Koç Ailesi'nin en ağır isimlerinin de katıldığı davete, iş ve cemiyet hayatından seçkin isimler de büyük ilgi gösterdi. İpek Hanım davette, hepsiyle tek tek ilgilendiği konuklarına, yeni yat projesini de anlattı. Gecede sahne alan Bond Girls, drone show ve DJ Mahmut Orhan'ın müzikleri ise davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.