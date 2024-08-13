Ünlü iş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Bodrum'daki 'TÜSİAD Yaz Kampı'nın ardından kendini dağlara vurdu! Hem de çok uzaklarda... Yoğun bir kış geçiren Uzman Psikolog Pınar Sabancı, geçen ay Bodrum'da tatil sezonunu açmıştı.









Eşi İlhan Bey ve üç çocuğuyla birlikte Bodrum'daki evlerinde tatile başlayan Pınar Hanım, artık sıcaktan mı bunaldı yoksa değişiklik mi istedi bilmiyorum ama geçen hafta İsviçre'ye tatile gitti. Ailesini Bodrum'da bırakıp kız arkadaşlarıyla İsviçre'nin Alplerine çıktı ve doğada macera yaşadı. Pınar Hanım, Alpler'deki tatilini, "Büyüleyici doğa manzaraları eşliğinde çok keyifli bir dağ yürüyüşü yaptık.









Ormanların içinden geçtik, minik köylere rastladık. Bazen 1000 yıllık ağaçlarla karşılaştık. Piknik yaptık ve en sonunda da buz gibi sularda serinledik" sözleriyle özetledi. Pınar Sabancı'nın kız kıza çıktıkları İsviçre Alpleri'ndeki tatilden çok keyif aldığı fotoğraflardan da belli oluyor...



TEKNEYLE DONDURMA YEMEYE GİTTİLER

4 Haziran 2021'de evlenen ve 2 Haziran 2022'de kızlarına kucaklarına alan Nazlı-Murat Gezer çifti de, Bodrum'da yazlığı olan ünlü isimlerden. Hebilköy'de denize sıfır villası olan çift, yemek veya sosyalleşmek için sık sık Türkbükü'ne gidiyor.









Hafta sonunda da, kızları Lara'yı alıp tekneleriyle Türkbükü'ne gitmişler. Fakat bu kez çok kısa kalmışlar ve hemen teknelerine atlayıp geri evlerine dönmüşler. Bu kadar kısa kalmalarının sebebi ise, Türbükü'ne sadece dondurma yemeye gelmeleriymiş. Dondurmalarını yiyip hemen evlerine dönmüşler.



BODRUM'DA YÜZÜ GÜLÜYOR!

İstanbul sosyetesinin ve iş dünyasının seçkin isimlerinden Dalia Garih de bütün yazı Bodrum'da geçirenlerden. Dalia Hanım, aslında yaz sezonunu, yönetim kurulunda olduğu holdingin Fethiye'deki ünlü tatil köyünde açmıştı. Oradan da Bodrum'da ünlü bir sitede yer alan villasına geçmişti. Dalia Hanım'ın, Bodrum'da çok mutlu bir tatil geçirdiğini duyuyorum.









Mutluluğunun en büyük sebebi ise çocukları ve torunlarının kendisini hiç yalnız bırakmamasıymış. Oğulları Niv ve Tal ile kızı Natalie sürekli gelip gittiği için Dalia Hanım'dan mutlusu yokmuş. Zaten Dalia Hanım'ın çocuklarına ve de torunlarına ne kadar düşkün olduğunu bilirim. Onlar yanında olunca başka ne istesin...



BODRUM'DA SANAT HIZ KESMİYOR!

Bodrum'daki tatilciler bu sezon tam anlamıyla sanata doysa da, sergiler hız kesmeden devam ediyor. Bu kez Dursun Gündoğdu'nun kurucusu olduğu galeri, heykel ve resmi bir araya getiren karma sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.









Küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği sergi Murat Delibalta'nın sahibi olduğu otelde bir davetle açıldı. Devrim Erbil, Ozan Oganer, Şahin Demir ve Yasin Uysallar'ın eserleri ziyaretçilere görsel ve duygusal bir deneyim yaşattı. Sezon sonuna kadar açık kalacak serginin açılış davetine pek çok ünlü sanatsever katıldı.