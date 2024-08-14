Tescilli güzellerimizden ödüllü yemek kitabı yazarı Aslıhan Koruyan Sabancı, yeni kitabı için kolları sıvadı. En son kitapları 'Glütensiz Şekersiz Gurme Lezzetler Tatlılar ve Tuzlular' ve 'Doğanın Terapötik Reçeteleri' ile dünyanın en prestijli ödülü olan









'Gourmand World Cookbook Awards'ta iki ödül birden kazanan Aslıhan Hanım, altıncı kitabının son hazırlıklarını yapıyor. Yeni kitabı, 'Doğanın Terapötik Reçeteleri'nin devamı niteliğinde. Zaten adı da, 'Doğanın Terapötik Reçeteleri-Fitoterapi' olacak. Yani yeni kitabında, bitkilerle doğal tedavi reçeteleri verecek. Aslıhan Hanım, bugünlerde kitabında yer alacak fotoğrafların çekimiyle uğraşıyor.









Geçen hafta, UNESCO tarafından koruma altına alınan, Ege'ye özgü bir ağaç olan ve Antik Yunan'da çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan sakız ağacından damlayan mastika reçinelerini fotoğrafladı. Sanırım Aslıhan Koruyan Sabancı'dan ödüllü bir kitap daha geliyor.



BODRUM GOLFTE DE İDDİALI

Sanatta İstanbul ile yarışan Bodrum, golfte de Antalya ile mücadele etmeye başladı. En son 27-28 Temmuz'da Kalyon Golf Cup 2024'e ev sahipliği yapan Bodrum'da, geçen hafta da WCGC–World Corporate Golf Challenge 2024 Türkiye Finali yapıldı.









Bodrum'da gerçekleşen turnuvada, İTA Jewellery takımı birinci oldu ve 28 Ekim'de Çin'de yapılacak dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı. Ödülleri, Fikret Öztürk ve Nurten Öztürk ile eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu takdim etti. Takımımıza Çin'de başarılar diliyorum.



YATLARIN RÜZGARLA DANSI BAŞLADI

Türkiye'de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme'de bu sporun daha aktif hale gelmesi için düzenlenen yat yarışları bugün sekizinci kez start alıyor. Yedi yılda 300'den fazla yat,









3 bine yakın yarışçının katıldığı etkinlikte bu yıl yine IRC ve destek sınıfının yanı sıra J70 sınıfı yatların rekabetine de sahne olacak. Yatların rüzgârla dansına tanıklık etmek, gündüz denizde rekabetin heyecanını, akşam ise dostlarla eğlenmenin keyfini çıkarmak için pek çok ünlü ismin Çeşme'ye gittiğini duydum. Tüm yarışçıların rüzgârı bol olsun.



İLK KİTABIYLA LİSTEYE GİRDİ!

Sosyal yardım çalışmalarıyla herkesin gönlünü kazanan girişimci iş insanı Kadriye Olgar da yazarlığa soyunmuştu. Tecrübelerinden damıttığı bilgilerle başta gençler olmak üzere herkesin faydalanabileceği 'Hayatın Şifreleri' adını verdiği kitabını geçen ay okurla buluşturmuştu.







Kadriye Hanım'ın yaşama sevincini asla kaybetmeden, hayatın yokuşlarını nasıl tırmandığını, sert virajlarını nasıl döndüğünü ve uçurumlarını nasıl aştığını tüm samimiyetiyle anlattığı kitabı, kısa sürede en çok satanlar listesine girmiş; tebrik ediyorum.