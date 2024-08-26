Sabancı Ailesi'nden Kaya Sabancı'nın, Bodrum'un en lüks sitesindeki villasını satışa çıkardığını öğrendim. Sitenin sahibi Vedat Aşçı'nın verdiği partide, Aşçı ve korumaları ile çıkan kavga sonrası darp edilen Kaya Sabancı, o günden beri sitede pek görünmemiş ve hatta denize girmek için bile Bodrum'un başka beach'lerine gitmişti.







Sabancı sonunda site ile irtibatı tamamen koparmaya karar vermiş. Hatta Bodrum'u da terk edip yılın yarısını geçirdiği Monako'daki evine gitmiş. Sabancı, sitenin en büyüklerinden olan 710 metrekarelik villasını kaça satıyor öğrenemedim ama en azından önümüzdeki yaza kadar Bodrum'a ayak basmayacağı bilgisini aldım.







Sosyetenin günlerce konuştuğu, Kaya Sabancı ile Vedat Aşçı kavgası, Sabancı'nın siteyi ve Bodrum'u terk etmesiyle böylece son bulmuş gibi görünüyor.



BODRUM'DA 'SOFİSTİKE' BİR GECE

Hafta sonunda, premium otomobil markası Lexus ile Şamdan Plus Dergisi, Bodrum'da 'sofistike' bir etkinlik gerçekleştirdi.







Cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren, Zai Yaşam Bodrum'daki etkinlikte, konuklar Hulusi Osman Döken'in imzasıyla bir sanat eserine dönüşen, 'Sofistike' adı verilen Lexus'un sıra dışı tarzını yansıtan LBX modelini yakından gördüler. Modeli yakından inceleyen konuklar araca hayran kaldı.









Bu 'sofistike' gece canlı müzik ile devam etti. Emir Ersoy ve Gökçe Bahadır, Lexus LBX'in sofistike tarzından ilham alarak hazırladıkları özel repertuvar ile konuklara eğlenceli bir gece yaşattı.



ÜNLÜ ÇİFTTEN 'ERKEK' MÜJDESİ GELDİ

Ünlü oyuncular Zeynep Tuğçe Bayat ve eşi Cansel Elçin, ay ortasında müjdeli haberi vermişti. Ağustos 2020'de nikah masasına oturan çiftin mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıracağını öğrenmiş ama kendileri nazar değer diye üç ay dolmadan açıklamak istemediği için ben de yazmamıştım.









O dönem bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, "Kız-erkek fark etmez, sağlıklı olsun yeter" demişti. Bana bir oğulları olacakmış gibi gelmişti, öyle de yazmıştım. Dediğim gibi çıktı. Önceki gün konuştuğum Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları olacağını söyledi. Sağlıkla bebeklerini kucaklarına alırlar inşallah.