Haziran 2021'den bu yana flört eden 46 yaşındaki Bilge Öztürk ile kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya'nın ayrılığı herkesi şaşırttı! Başta herkes yaş farkı nedeniyle "Bu aşk uzun sürmez" diyordu. Şimdi ise, üç yıldır devam eden bu büyük aşkın neden bittiğini merak ediyorlar!









Meraklarını gidereyim; Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya'nın aşkını evlilik bitirdi! Daha önceleri evlilik ve çocuğa karşı olduğunu söyleyen Bilge, Daren ile evlenmek istemiş. Hatta evlenip bir an önce anne olmak istiyormuş.







Bu arada nerede evleneceğini bile planlamış. Daren'in annesi Bennu Gerede, ikinci eşi merhum Cem Büyükhanlı ile dedesi Hüsrev Gerede'nin adını taşıyan Teşvikiye'deki sokakta evlenmişti. Bilge de onun oğluyla, aynı yerde evlenmek istemiş. Düğün planları da yapılıp iş iyice ciddiye binince henüz 24 yaşında olan Daren Gerede Erkaya cesaret edememiş! Ve aşkları mazi olmuş. Yolları açık olur inşallah.



SOSYAL MEDYA YASAĞI KALKTI!

Şubat 2023'te kansere yenik düşen Burcu Hanif'in eşi Mehmet Hanif, çok geçmeden, Burcu Hanım'ın yakın arkadaşı Sitare Kalyoncuoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyete bu aşka onay vermediği için aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift, sosyal medyada bile yan yana gelmiyordu.









Bir yılın ardından bir kısım sosyeteden onay alan aşıklar, yavaş yavaş düğünderneklerde boy göstermeye başlamıştı. Artık sosyal medyada da yan yana görünmekten çekinmiyorlar. Kalyoncuoğlu, geçenlerde arkadaşlarıyla çekilmiş bir fotoğrafı, bir de sevgilisi Hanif'in tek fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.



ASIL KONU AŞK KONSER TEFERRUAT!

Evlenecekleri iddia edilen ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve fenomen sevgilisi Sibil Çetinkaya, dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay'in konseri için Viyana'ya gitti. Önceki akşam gerçekleşen konserden fotoğraflar paylaşan Sibil'in mutluluktan resmen gözlerinin içi parlıyordu.







Sibil'in bu kadar mutlu olmasının sebebi Coldplay değil tabii ki, Şükrü Özyıldız'a olan aşkı! Zaten sevgilisiyle birlikte konserden paylaştığı fotoğrafların altına "Işıklar sana eve kadar rehberlik edecek. Sen benim evimsin" yazmasından belli. Aşık oldukları ortada, birbirlerine de çok yakışıyorlar, öyleyse evlenmek için neyi bekliyorlar acaba!!!



MÜZAYEDELER ONLİNE DEVAM EDECEK

Bayrakların havada uçuştuğu, "satıyorum, satıyorum, saaaattımmm" sözleri ile adrenalinin tavan yaptığı müzayedeler artık mazide kalmış gibi gözüküyor!









Hafta sonu Bodrum'da karşılaştığım Turgay Artam, önümüzdeki ay başlayacak olan yeni müzayede sezonunu yine online olarak sürdüreceklerini söyledi. Yeni sezonun ilk müzayedesinde, çağdaş sanata dair dikkat çekici yapıtlar ile klasik Türk ustalarının imzasını taşıyan eserlerin olduğu önemli bir seçkiyi satışa sunacaklarını söyleyen Artam, bundan sonra eskiye dönmeyi düşünmediklerinin de altını çizdi.