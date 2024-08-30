Ünlü işadamı Mehmet Dereli'nin, Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'ya, sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiği haberim kadar ses getirecek bir haberim daha var! Ünlü iş insanı Emir Bahadır baba oldu! Evet, yanlış okumadınız...









Emir Bahadır, 'taşıyıcı annelik' yöntemiyle çocuk sahibi oldu! Uzun süredir baba olmak istediğini öğrendiğim Emir Bahadır, sonunda bu yolu tercih etmiş. Taşıyıcı annelik, ülkemizde yasak olduğu için de Amerika'da bir 'taşıyıcı anne' bulmuş. Yaklaşık üç ay önce de nur topu gibi bir kızı olmuş ve babalık hayaline kavuşmuş.







Emir Bey'in bu yaz hiç ortalarda gözükmemesinin nedeni de buymuş zaten. Kızının doğumu öncesi Amerika'ya gitmiş ve doğumda taşıyıcı anneyi yalnız bırakmamış. Orada kızını nüfusuna almak için resmi prosedürleri de yerine getiren Emir Bey, yakında kucağında kızıyla Türkiye'ye dönecekmiş. Emir Bahadır kızını sağlıkla büyütür inşallah.



NÜFUSUNA ALMADI AMA BABALIK YAPIYOR

İşadamı Mehmet Dereli, baba olmak istemese de anne olmak isteyen Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın sperm bankasından hamile kalmasına izin vermişti.







Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalan Elaine Hanım, 30 Temmuz 2020'de Olivia adını verdiği kızını dünyaya getirmişti. Mehmet Dereli, sevgilisinin çocuğunu nüfusuna almasa da ona 'babalık' yapıyor.



EVLİLİK MÜJDESİ

Bir dönemin hızlısı başarılı mimar Moris Kohen, ikinci kez damat olmaya hazırlanıyor. 8.5 yıl evli kaldığı oğlunun annesi Merve Kotil'den 2019'da boşandıktan sonra o hızlı günlerine dönen Moris'i, meslektaşı Pınar Hacıarifoğlu uslandırmayı başarmıştı.







Önceki gün öğrendik ki, yaklaşık iki yıldır flört eden aşıklar, mutlu beraberliklerini, resmiyete dökmeye karar vermiş. Üzerinde "Yakında Bay ve Bayan Kohen olacak" yazan bir pasta üfleyerek müjdeyi veren çift, üç vakte kadar imzayı atar herhalde. Mutlulukları daim olur umarım.



YAZ BİTTİ TEKNE GİDİYOR

Ahu Aysal Kerimoğlu, 2021'de Bodrum'daki dillere destan yazlığını sattıktan sonra, her yaz aynı bölgede ev kiralıyordu. Ancak bu sezonki fahiş kiralara kızınca kendisine 17 metrelik bir tekne satın almıştı.







Sattığı evin bulunduğu Gündoğan Koyu'na demir atan Ahu Hanım yaklaşık üç aydır denizdeydi. Öğrendim ki, Ahu Hanım, 'Hakuna Matata' (Her şeye boş ver) adlı teknesini satışa çıkarmış. Daha üç ay önce aldığı teknesini niye satıyor şaşırdım. Anlaşılan, büyük evlerde yaşamaya alışan Ahu Hanım, 17 metrelik teknede rahat edememiş. Teknede yaşamak herkese göre değil tabii...