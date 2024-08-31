Artistliğe soyunan ünlü iş insanı Metin Şen, Yeşilçam jönleri gibi afiş kavgası çıkardı! Arkadaş hatırı için kamera karşısına geçen ve 'Leydi Di' filminde rol alan Metin Şen, filmin afişinde yer almayınca yapımcısına sitem etti! Yeşilçam'da ve günümüz sinemasında birçok kez yaşanan 'afiş kavgası'na böylece Şen de dahil oldu!







Aslında latife yapıyorum! Evet; Metin Şen, yakın arkadaşı Ercan Saatçi'nin yapımcılığını yaptığı 'Leydi Di'de rol aldı ve afişinte yer alamadı ancak kavga da çıkarmadı; sadece esprili bir göndermede bulundu. Şen önceki gün yayınlanan filmin afişini sosyal medyada paylaşıp altına da "Sinema dünyasına adım attığım bu filmde her ne kadar afiş de yer almasam da, katkımın bu filmi taşıyacağı seviye, Oscar ödülleri olacağı muhakkak" yazdı.







Sonra da yapımcısı Ercan Saatçi'yi tag'leyerek, "Değerimi anlayan yapımcıların kulağına küpe olsun" diye de ekledi. Tabii Metin Şen'i tanıyan ve Ercan Saatçi ile dostluklarını bilenler bu paylaşımları gülerek takip etti. Bu arada Metin Şen'in Oscar'lık rolünü çok merak ediyorum doğrusu!







EFSANE ŞİRKETİ BİRLİKTE YÖNETECEKLER

İlker İnanoğlu'nun babası Türker İnanoğlu'nun en büyük mirası Erler Film'e sahip çıktığını yazmıştım. Meğer, Amerika'da bir teknoloji devinde üst düzey yöneticilik yapan, Türker Bey'in Gülşen Bubikoğlu'ndan olan kızı Zeynep İnanoğlu Özdemir de taşın altına elini koymuş. İki kardeş aralarında görev dağılımı yaparak, Erler Film ve Türker İnanoğlu Vakfı'nı (TÜRVAK) birlikte yönetecekmiş. İlker İnanoğlu, TÜRVAK Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Erler Film Başkan Vekilliği görevlerini; Zeynep İnanoğlu Özdemir ise, Amerika'daki görevinin yanı sıra Erler Film Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TÜRVAK Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş. İkisine de başarılar dilerim.







BİR LÜKS MARKA DAHA GELDİ

Yıldızların makyajcısı olarak tanınan İngiliz girişimci Charlotte Tilbury'nin kurduğu lüks makyaj, parfüm ve cilt bakım markası Türkiye'ye geldi. Pınar Danacı Tunaveli'nin Türkiye pazarlama müdürü olduğu markanın gelişi için önceki gün bir davet verildi. Renkli davete, influencer ve tiktokerlarla birlikte sanat, cemiyet ve moda dünyasından pek ünlü isim katıldı. Konuklar davette, ünlü markanın ürünlerini deneyimle imkanı da buldu. Makyajlarını yaptıran konuklar, daha sonra DJ müziği eşliğinde eğlendi.







MESAJ MI HATA MI?

Haluk Bilginer'in de rol aldığı 'Maria' filminin başrol oyuncusu Angelina Jolie, filmin Venedik Film Festivali'ndeki prömiyerinde giydiği kürk etolü ile herkesi şaşırttı! Yazın ortasında kürk kullanarak belki yine birilerine mesaj vermek istedi ama ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı! Hayranları bir anlam veremese de, zamansız etolünün sahte kürk olmasından dolayı Jolie'ye övgüler yağdırdı. Bu etol, zamanlama hatası değilse ve mesaj kaygısı taşıyorsa Angelina Jolie'nin ağustosta Venedik'te mesaj vermeye çalışması çok garip. Zaten mesajı alan da olmadı. Bu arada ünlü oyuncunun elleri ve kollarındaki belirgin damarlar etolünden çok daha fazla konuşuldu.







BU KEZ ŞAŞIRTTI!

Genelde şık tercihleriyle görmeye alıştığımız dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, bu kez beni şaşırttı! Şahika, geçenlerde katıldığı bir davette giydiği denim pantolonu ve halter yaka bir bluz ile sezonun trendlerini yakalamak istemiş. Ancak ne yazık ki başaramamış! Bir kere denim pantolonu sezonun yazlık havasına hiç uymuyor. Halter yaka bluzu ise bence fazla sıradan. Kombinini tamamladığı siyah topuklu sandaletleri de oluşturmak istediği tarzla çok alakasız olmuş. Uzun lafın kısası; bu kez olmamış Şahika Ercümen...







Bu yazın favori dekoltelerinin başında göbek kısımdaki cut-out'lar geliyor. Cesur olduğu kadar şık duran bu stil, doğru kombinle zarif bir görünüm sağlıyor.







Tek omuzlu helenistik elbiseler bu yazın en feminen tercihlerinden... Zarif ve kolay kombinlenen tek omuz elbiseler yazın favorilerinden oldu.







Gold bileklikler, yaz sezonunda olduğu kadar sonbahar sezonunda da popülerliklerini sürdürecek. Kalın veya geometrik görünümlere sahip bileklikler yeni sezonun en dikkat çeken aksesuarlarından...