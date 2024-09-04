İzdivaçları herkese dert olan ünlü oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın evlenebileceklerini temmuz başında yazmıştım. Yakın çevresinden Pınar Deniz'in 'hemen evleneyim' gibi bir derdi olmadığını fakat anne olmayı çok istediğini, eğer hamile kalırsa evleneceğini de eklemiştim.









Yazdığım gibi oldu! Güzel oyuncu hamile kaldı ve hemen ardından evlilik kararı geldi. Öğrendiğime göre, Pınar Deniz ağustos başında hamile kaldığı müjdesini almış ve hiç gecikmeden eylülde düğün yapmaya karar vermişler.







Ancak bir anda karar aldıkları için mekan bulmakta zorluk çekiyorlarmış. Bu arada Kaan Yıldırım'ın, 2016'da Ezgi Eyüboğlu ile Boğaz'da yaptığı görkemli düğününü hatırlayanlar, şimdi nasıl bir düğün yapacağını merak ediyor. Yıldırım'ın bu kez sade bir düğünle evlenmek istediği kulağıma geliyor ama müstakbel gelinimiz bu işe ne diyecek bilemiyorum!



DÜNÜR OLUYORLAR

Dört yıl önce, ünlü oyuncu Selin Demiratar ile sessiz sedasız nikah masasına oturan iş insanı Mehmet Ali Çebi, kayınpeder oluyor.









Çebi'nin, Hülya Şekercioğlu ile evliğinden olan kızı Aslı Çebi'nin müstakbel eşi de tanıdık bir aileden. Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile Eren Adalı'nın oğulları Serhan Adalı.









Bu cumartesi günü Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde vuslata erecek olan çiftin mutluluğuna, yaklaşık 300 kişinin şahitlik edeceğini öğrendim. Umarım mutlulukları daim olur.



EVLERİNE VEDA ETTİLER

Kazım-Irmak Köseoğlu çifti, Bodrum Yalıkavak'taki evlerinde, bu yazın en çok konuşulan partilerinden birine imza atmıştı. Herkesin beyazlar içinde geldiği 'White Party' için evin bahçesi gazinoya çevrilmiş ve Ziynet Sali de sahneye çıkmıştı.









Köseoğlu çifti, üç oğullarıyla birlikte bütün yazı geçirdikleri evlerini, hafta sonu kapatıp şehre döndüler. Bu arada o çok konuşulan 'White Party'de çekilen bir fotoğraf elime geçti. Dron ile çekilen fotoğrafta ciddi bir sahne kurulduğu görünüyor ama benim asıl dikkatimi çeken evin ve bahçesinin büyüklüğü ve de güzelliği oldu...



ESKİYE SÜNGER ÇEKİP AİLE KURDU

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in bir dönem vukuatlarıyla adından söz ettiren 39 yaşındaki oğlu Rüzgar Çetin damat oldu. Beşiktaş eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Mina Çebi ile evlendi. Rüzgar ile Mina, 4.5 yıllık ilişkilerini 2019'da sonlandırmış ama 4 yıl sonra aşkları yeniden alevlenmişti.









Geçen yıl barışıp hemen ardından nişanlanan Rüzgar Çetin ile Mina Çebi, önceki gün minik bir törenle hayatlarını birleştirdi. Zamanında babasının başını çok ağrıtan Rüzgar, iki yıl önce Beyoğlu'nda bir otel açıp iş hayatına atılmış ve durulmuştu. Şimdi de aile kuran Rüzgar'ın artık eski defterleri tamamen kapattığı kesin...