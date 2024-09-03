Eylül geldi, İstanbul'da sanat sezonu açılıyor ve dolayısıyla müze savaşları da başlıyor! 'Savaş' dediysem, özel müzelerin, dünyaca ünlü sanatçıları, sanatseverlerle buluşturabilmek için girdikleri rekabetten söz ediyorum.







İstanbul Modern, 6 Eylül'de Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın sergisini açmaya hazırlanırken, Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) de 13 Eylül'de Alman sanatçı Georg Baselitz sergisiyle cevap verecek! 1980'den bu yana uluslararası sanat dünyasında derin bir etkiye sahip olan ve Alman sanatına yeni bir kimlik kazandıran Georg Baselitz'in son 10 yılda ürettiği eserler, 13 Eylül 2024-2 Şubat 2025 tarihleri arasında SSM'de sergilenecek.







Bu arada İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Chiharu Shiota sergisini, 5 Eylül'de vereceği davetle açacakken SSM'deki Georg Baselitz sergisinin ana sponsoru olan bankanın yönetim kurulu başkanı Suzan Sabancı da 12 Eylül'de görkemli bir açılış daveti verecek. Umarım bu savaş hiç bitmez!



TORUNUNU MEMLEKETİNE GÖTÜRDÜ!

Sosyetenin yaşsız kadınlarından Bettina Machler, kızı Pia Hakko Yeşil sayesinde Haziran 2022'de anneanne, oğlu Can Hakko sayesinde de geçen yıl temmuzda babaanne olmuştu Bettina Hanım, 9 Temmuz'da bir yaşına basan torunu Leo Cem'i, geçtiğimiz hafta, doğup büyüdüğü topraklara götürdü.







İsviçre asıllı olan Bettina Hanım, oğlu Can ve gelini Deniz Hanım'ı da götürdüğü tatilde, torunu Leo Cem'e memleketini gezdiriyor. Bettina Hanım, hep birlikte İsviçre Alpler'indeki küçük kasabaları gezerken torunuyla çektirdiği fotoğrafları ise büyük bir mutlulukla sosyal medyada paylaşıyor.



ŞEHRE DÖNMEYE NİYETİ YOK!

2020'de, 23 yıllık eşi Rober Baler'den boşandıktan sonra hayatı 'tatil kıvamında' yaşamaya karar veren Etel Baler, bu kararından hiç taviz vermedi! Özellikle çocuğu olan çoğu tatilci İstanbul'a dönerken, Etel Hanım'ın ise hiç niyeti yok.







Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, önceki gün Etel Hanım'ı küçük oğlu Leo ile birlikte zodyak botunda görüntülemiş. Karaya çıkıp anne-oğul yemek yemişler. Türkbükü açıklarına demirlediği katamaranında tatiline devam eden Etel Hanım'ın oğlunun okulunun açılacağı son güne kadar denizden çıkmaya niyeti yok gibi görünüyor.



DAVETTE PİERCİNG TAKTIRDILAR

Dünya starlarının da taktığı Türk mücevher markasının yaratıcısı Milka Karaağaçlı İnce, hafta sonu Bodrum Yalıkavak'taki mağazasında yaza veda daveti verdi. Veda davetine, yazın son demlerini Bodrum'da geçiren cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı.







Son yılların önemli trendlerinden piercing'leri mücevher dünyasına dahil eden Milka Hanım, davette piercing'leri hakkında da bilgi verdi. Bu sırada konuklar arasındaki ünlü DJ Doğuş Çobakçor ile sevgilisi Asya Hacıoğlu piercing taktırdı. Cesaretlerinden dolayı da diğer konuklardan büyük alkış aldılar.