Geçen yıl temmuzda Çeşme'de tanışıp flört etmeye başladıklarını ilk benden öğrendiğiniz oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, dokuz aya çok şey sığdırdı. Sevgilisiyle mayısta Paris'te evlenen ve şimdi baba olmaya hazırlanan Yusuf, aşkta mutluluğu buldu ama işinde sıkıntı var gibi gözüküyor!







Çünkü beş yıldır top koşturduğu Fransa'nın Lille takımıyla sözleşmesi sona erdi, bonservisini aldı ve kulüp bakmaya başladı ama maalesef halen boşta. Adı, önce dört büyüklerle anıldı, ardından İtalyan Lazio'ya, sonra Yunanistan'dan Olympiakos'a ve hatta Katar'dan Al-Arabi'ye transfer olacağı yazılıp çizildi.







Şimdi de Manchester United başta olmak üzere Premier Lig kulüplerine önerildiği söyleniyor. Ligler başlayalı bir ayı geçti ama Yusuf bir türlü sahaya inemedi. Milli futbolcumuz umarım boşta kalmaz. Yoksa aşkta yakaladığı mutlulukla yetinmek zorunda kalacak.







KIZINI DÜĞÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü bir mücevher markasının patronu Naim Gençoğlu ile iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Özlem Gençoğlu'nun kızları Senem Gençoğlu evlendi. Bir süredir flört ettiği Atilla Aknil ile kasım ayında nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atan Senem Gençoğlu, Kapadokya'da üç gün üç gece süren bir düğünle gelin oldu; umarım mutlulukları daim olur. Bu arada yarı yaşındaki Burcu İlk için Kandilli'deki evini terk eden Naim Bey, düğünde kızını yalnız bırakmadı. Neyse ki, düğüne iki yıldır birlikte yaşadığı sevgilisini götürmedi de bir tatsızlık olmadı!







BEŞİNCİ YILA ÖZEL KUTLAMA

İş insanı Erol Tabanca'nın, memleketi Eskişehir'e kurduğu ve kızı İdil Tabanca'nın yönettiği OMM (Odunpazarı Modern Müze) beş yaşında. Erol Bey, eşi Rana Hanım ile birlikte, uluslararası sanat camiasında büyük takdir gören ve birçok ödül alan müzelerinin beşinci yaşını yarın büyük bir organizasyonla kutlayacak. Kutlama ve beşinci yıla özel hazırlanan 'Ehlikeyif' sergisinin açılışı için İstanbul'un elitlerinden 150 davetlinin, yarın sabah özel bir trenle Eskişehir'e gideceğini öğrendim. 10 milyon dolar harcayıp memleketine böylesi bir müze kazandıran Erol Bey'i bir kez daha takdir ediyor ve OMM'ye nice yaşlar diliyorum.







ŞEHRE DÖNÜŞ BULUŞMASI SAĞLANAMADI!

Bodrum'daki davetler biterken İstanbul'da şehre dönüş etkinlikleri start aldı. Cemiyet hayatından Aslı Gümüşel de önceki gün, Boğaz'da bir otelde, ünlü markaların yer aldığı bir alışveriş etkinliği düzenledi. 'Şehre dönüş buluşması' sloganıyla gerçekleşen etkinlikte maalesef istenilen buluşma gerçekleşmedi! Sabah 11.00'de başlayıp gece 22.00'a kadar süren etkinlikte, gözler şehre dönen cemiyetin ünlü isimlerini aradı ama maalesef birçoğu yoktu. Aslında alışveriş etkinliklerini çok seven cemiyetten ünlü isimleri, ya halen şehre dönmedi ya da döndüler de daha alışverişe hazır değiller!