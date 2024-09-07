Dokuz yıl süren davalar sonucunda önceki yıl boşanabilen sosyetenin tanınmış isimleri Feryal-Kemal Gülman'ın oğulları Aslan Kemal Gülman, izdivaç yolunda! Yaşıtlarının aksine, ortalarda gözükmeyi pek sevmeyen Aslan Kemal, meğer iki yıl önce gönlünün sultanını bulmuş da haberimiz olmamış. Üstelik iki yılın ardından iş ciddiye binmiş ve Aslan Kemal, gönlünün sultanını anne ve babasıyla tanıştırmış.







Feryal Gülman'ı kayınvalide, Kemal Gülman'ı da kayınpeder yapacak olan müstakbel gelinin kim olduğunu da öğrendim. Mariam Mekhdieva adlı bir Azeri. Aslan Kemal, kendisi gibi 28 yaşında olan Mariam ile iki yıl önce St. Tropez'de tanışmış ve aşık olmuş. O günden beri mutlu mesut bir ilişki yaşayan aşıkların, çok yakında ilişkilerini resmiyete dökmek için ilk adımı atacakları kulağıma geldi. Hadi hayırlısı, umarım mutlulukları daim olur.







KÖYDE BULUŞUP SANAT YAPTILAR

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra sanata ve sanatçıya olan desteğiyle de adından söz ettiren Senur Biçer, sanatın büyük kentlere sıkışıp kalmasını önlemek için bir çalıştay başlatmıştı. Senur Hanım'ın, üçüncüsünü gerçekleştirdiği Sanat Çalıştayı'nın bu yılki durağı Bayburt oldu. Başpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ndeki çalıştaya 11 sanatçı katıldı. Fırat Neziroğlu'nun küratörlüğündeki çalıştaydan çıkan eserler müzede sergilenmeye başladı. Bu eserler İstanbul ve Mersin'de de sergilenecek. Böyle anlamlı bir işe imza attığı için Senur Biçer'e kocaman alkış.







KOVİD-19 YİNE HORTLADI!

Aman dikkat! Dört yıl önce tüm dünyanın başına musallat olan Kovid-19 illeti yine hortladı! Hemen her gün bu illet virüsü kapan isimler duyuyorum. Eskisi gibi sonuçları ölümcül olmasa da, resmen süründürüyor! Hastanelik olmadan kurtulanların sayısı çok az. Gülbin-Erkan Simitçioğlu çifti de, bu illetten nasibini alanlardan. Erkan Bey, hastalığı evde atlatmayı başarırken, Gülbin Hanım, bir hafta hastanede kalmış. Ünlü modacı Arzu Kaprol da hastanelik olanlardan. Arzu Hanım, taburcu olduktan sonra bile zor toparlamış. Siz siz olun, tedbiri elden bırakmayın.







JAPON SANATÇIYLA YENİ SEZON BAŞLADI

İstanbul'da sanat sezonu dün resmen başladı! İstanbul Modern, Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın müzeye özel hazırladığı geniş ölçekli yerleştirmeyi sanatseverlerle buluşturdu. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümü kapsamında gerçekleşen serginin açılışı için önceki gün müzede davet verdi. 'Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında' adlı sergi daveti, sanat tutkunu ünlü isimleri buluşturdu. Shiota'nın imzası haline gelmiş kırmızı ipliklerden örülmüş atmosferiyle dikkat çeken sergiyi, 20 Nisan'a kadar gezilebilirsiniz; bilginize...







MARİNA FİYATLARI UÇMUŞ!

Önceki gün deniz tutkunu bir arkadaşımla yemekteydim. Ege ve Güney sahillerimizdeki marina fiyatlarının ikiye üçe katlanmasından dert yandı. Bu yüzden sosyetik isimlerin temmuzda marinalardan çıktığını, bazılarının da teknelerini satmaya başladığını söyledi! Atasay Kamer ve Serdal Adalı gibi isimler ise bu yüzden teknelerini yurt dışına taşımış. Uçağı atlayıp gidip Capri ya da Montenegro'ya demirledikleri teknelerinde keyif yapıyorlarmış. Bizimkiler cennet koylarımızı bırakıp yurt dışına kaçıyor ama umarım yabancı tekne sahipleri de aynı şeyi yapmıyordur. Çünkü Güney sahillerimizdeki esnaf, yabancı tekne sahiplerinden büyük ekmek yiyor. Marina sahiplerine duyurulur...







MELİS İYİ ELBİSE KÖTÜ

81. Venedik Uluslararası Film Festivali'nin kırmızı halısında boy gösteren güzel oyuncu Melis Sezen, kendine has pozlarıyla yine dikkat çekmeyi başardı. Ancak Melis'in kırmızı halıda tercih ettiği düşük omuz beyaz elbisesini pek beğenmedim! Böyle bir etkinlik için yanlış bir model değil ancak işçilik ve duruş maalesef beklenen görüntüyü yaratmamış. Saten kumaş, bu kadar katlama ve detayla birlikte göz yorucu bir hal almış. Aynı zamanda üst beden de Sezen'e büyük duruyor. Venedik'te daha özenli olunmalıydı.







Yaz sezonundan sonbahara geçişte minik topuklu ayakkabılar popülerliklerini sürdüreceklerini şimdiden kanıtladı. Ancak bu küçük topuklar, bu kış daha blok bir görünüme sahip olacak.







Bu yıl eski popülerliğine kavuşan leopar desen, yazın olduğu gibi sonbahar/ kış sezonunda da yıldız koltuğundan inmeyecek. Çünkü dengesiz havalarda bile şıklığı en kolay garantileyen parçalardan biri.







Minimal çizgilere sahip, dikkat çekici metal takılar bu sezonun da favorisi olacak. Özellikle altın ve gümüş renklerinin bir arada olduğu takıları çok göreceğiz.