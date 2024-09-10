Feryal Gülman ile eski eşi Kemal Gülman'ın oğulları Aslan Kemal'in iki yıldır Azeri Mariam Mekhdieva ile flört ettiğini ilk bu köşede okumuştunuz. İşin ciddiye bindiğini, Aslan Kemal'in gönlünün sultanını anne ve babasıyla tanıştırdığını yazmıştım.









Daha yazımın mürekkebi kurumadan, Aslan Kemal St. Tropez'de tanıştığı sevgilisine Atina'da evlenme teklif etti ve "evet" cevabını aldı.









15 Eylül'de de, Mariam'ın ailesinin yaşadığı Moskova'da söz yüzükleri takılacak. Düğün için önümüzdeki yılı bekleyeceklerini duyduğum genç çift umarım bir ömür mutlu olur.



AŞKA DEVAM

Uzun süreli ilişkilerin adamı olarak nam salan işadamı Önder Fırat, bu özelliğinden ödün vermiyor! Yıllarca flört ettiği Sezen Aksu ve Tuğba Coşkun ile evliliğin eşiğinden dönen 67 yaşındaki Fırat, 2021 yılı başında eski basketbolcu ve spor spikeri Şükran Albayrak ile flört etmeye başlamıştı.









İlişkilerinin mutlu-mesut devam ettiğini duyuyordum; doğruymuş. Hatta Önder Bey, hafta sonu İstanbul'un elitlerinin çıkarma yaptığı Eskişehir'deki OMM- Odun Pazarı Müze'nin 5. yıl kutlamasına, Şükran Albayrak ile birlikte gitti. Bakalım Şükran Hanım, Önder Bey'i nikah masasına oturtabilecek mi?



HAMİLE EŞİNİN ÜZERİNE TİTRİYOR

Geçen ay anne-baba olacaklarının müjdesini veren ünlü oyuncular Zeynep Tuğçe Bayat ile eşi Cansel Elçin, Çeşme'de tatilde.







Hamileliğinde dördüncü ayı geride bırakmaya hazırlanan anne adayı Zeynep Tuğçe Bayat'ın karnı artık iyice belirmiş. Çok rahat bir hamilelik geçirdiğini duyduğum Zeynep, oğlunu sağlıkla dünyaya getirir inşallah.







Bu arada 20 Eylül'de 51 yaşına basacak olan ve ilk kez baba olacağı için mutluluktan havalara uçan Cansel Elçin'in de eşinin elini sıcak sudan soğuk suya sokturmadığı konuşuluyor.