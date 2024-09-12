"Çocuk da yaparım kariyer de" diyerek kadınlara çok iyi örnek olan Sabancı Ailesi'nin gelini Pınar Sabancı, kariyer merdivenlerini çok hızlı tırmanmıştı. Ancak yükselişi uzun soluklu olmadı! Üç çocuk büyütürken Oxford Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans da yapan Uzman Psikolog Pınar Sabancı, geçen yıl kendine yeni bir iş bulmuştu!









Zincirlikuyu'daki sanat merkezinde, 'Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?' adıyla seyircili söyleşilere başlamıştı. Vizyonuyla önder olan isimleri ağırladığı söyleşilerini, daha sonra YouTube kanalında da paylaşıyordu. Pınar Hanım'ın söyleşileri, haziran ayında Doğu Demirkol'u ağırladığı bölümle sezon finali yapmıştı. Meğer o sezon finali değil gerçek finalmiş. Çünkü Pınar Hanım'ın söyleşileri, sanat merkezinin yeni programında yer almıyor. Yani Pınar Sabancı'nın el attığı bu yeni işi, kısa ömürlü oldu.



ANNE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Geçen hafta büyük bir davetle 5. yılını kutlayan OMM – Odunpazarı Modern Müze'nin kurucusu Erol Tabanca, dede oluyor. Erol Bey'e ilk dedelik mutluluğunu yaşatacak olan ise, müzenin yöneticiliğini yapan kızı İdil Tabanca.









Yıllardır flört ettiği Alman Carl Cousin ile geçen yıl sessiz sedasız nişanlanan İdil'in artık karnı burnunda! Dokuz aylık hamile olduğunu öğrendiğim İdil ile Carl'ın bir oğulları olacakmış. Oğulları doğduktan sonra da nikah masasına oturacaklarmış. Umarım oğullarını sağlıkla kucaklarına alırlar.



MÜZEDE YAZA VEDA PARTİSİ

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 137 yıldır ticari ve kültürel bir köprü görevi üstlenen İngiliz Ticaret Odası Derneği (BCCT), geleneksel yaz sonu partisini önceki akşam verdi.









BCCT Başkanı Chris-Gülten Süzer Gaunt'un ev sahipliğinde bu yıl Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleşen partiye, iş dünyasından, cemiyet hayatından ve diplomatik çevrelerden konuklar katıldı. İçlerinde birçok ünlü ismin de yer aldığı misafirler, Niso Kaston Orkestrası'nın canlı performansı eşliğinde eğlenip yaza veda etti.



EN HAYIRLI HEDİYE!

Son birkaç yıldır sosyete ve sanat dünyasında çok güzel ve 'hayırlı' bir trend var. Birçok ünlü, doğum gününde hediye yerine, arkadaşlarını seçtikleri vakıf ya da derneklere bağış yapmaya davet ediyor. Son olarak oyuncu Ali Sunal da bu trendin takipçisi oldu.









22 Eylül'de 47 yaşına girecek olan Ali Sunal, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, takipçi ve dostlarını cerebral palsy'li (beyindeki hasar nedeniyle ortaya çıkan hareket ve duruş bozukluğu) çocuklarımıza destek olmaya çağırdı. Yüreğine sağlık Ali Sunal.