Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, kendisinden 3 yaş küçük sevgilisi Serdar Turan'dan ayrıldıktan sonra gönül kapısını herkese kapatmış, kendini işlerine vermişti. Ünsal'ın dizisinin sezon finali yapmasıyla gönül kapısını aralaması da aynı zamanlara denk geldi.









Yaz başında ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı Hint milyarder iş insanı Shirish Saraf ile yeni bir aşka yelken açtı. İlişkinin başlarında, ülkeler arası aşkın uzun soluklu olmasının zor olduğunu söylemiştim.









Dediğim gibi de çıktı! İlk ağızdan öğrendim ki, 42 yaşındaki Tuba Ünsal'ın 56 yaşındaki Hint iş insanı Shirish Saraf ile ilişkisi, yaz aşkından öteye geçememiş. Saraf'tan ayrılan Ünsal, yine kendini işlerine vermiş. Şimdiye kadar başından üç evlilik geçen Tuba Ünsal, işten aşka fırsat bulabilir mi bilmiyorum ama gönlünü uzun süre aşka kapatacağını da sanmıyorum.



YOĞUN TALEP TARİH DEĞİŞTİRTTİ

Türkiye'nin en ünlü caz piyanistlerinden olan, albümleri ve konserleri ilgi gören Kerem Görsev'in 23'üncü albümünün yolda olduğunu yazmıştım. Görsev, 'Clear Horizon' adını verdiği albümünü ekimde çıkarmayı planlıyordu.









Ancak önceki gün karşılaştığım Görsev, yoğun taleple karşılaşınca tarihi erkene çektiklerini söyledi. "Bu albümü dinleyenler, deniz kenarında açık bir ufka doğru bakmanın verdiği mutluluğu hissedecek" dediği albümü pazartesi raflarda olacakmış. Kulağınızın pasını silmeye hazır olun.



ARA GÜLER'İN ESERLERİ MACARİSTAN'DA

Ara Güler 2018 yılında aramızdan ayrıldı ama fotoğrafları, dünyayı gezmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü fotoğrafçımızın, 'Ara Güler'in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış' sergisi bugünlerde Katar'da sergilenirken, başka bir seçkisi ise Macaristan'a gitti.









Ara Güler arşivinden hayatın her alanından farklı insan manzaralarına odaklanan 'On Life' sergisi, 2024 Türkiye-Macaristan kültür yılı kapsamında Budapeşte Robert Capa Contemporary Photography Center'de ziyarete açıldı. 2016 yılında kurulan Ara Güler Müzesi'nin Macaristan'daki ilk sergisi olma özelliğini taşıyan sergi, 15 Aralık'a kadar açık.



ÖZEL SERGİYE GÖRKEMLİ DAVET

Türkiye'deki özel müzelerin, dünyaca ünlü sanatçıları, sanatseverlerle buluşturabilmek için girdikleri rekabetten bahsetmiştim.







1980'den bu yana uluslararası sanat dünyasında derin bir etkiye sahip olan ve Alman sanatına yeni bir kimlik kazandıran Georg Baselitz'in son 10 yılda ürettiği eserler, dün Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) sanatseverlerle buluştu.









SSM'deki Georg Baselitz sergisinin ana sponsoru olan bankanın yönetim kurulu başkanı Suzan Sabancı ve müzenin genel müdürü Nazan Ölçer, sergi açılışı için önceki gün bir davet verdi. Davete; iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri büyük ilgi gösterdi.



İŞTE MEDENİYET BU

Suzan Sabancı'nın ev sahipliğinde yapılan SSM'deki sergi açılış davetine Suzan Hanım'ın boşandığı eşi Haluk Dinçer de katıldı. Hatta, Suzan Hanım ve Haluk Bey, çocukları Ceyda ve Haluk Akay'ı da yanlarına alıp birlikte poz da verdi.









Evlilikler bitebilir ama dost kalabilmek önemli. Hele çocuklarınız varsa... İşte bu yüzden, bu fotoğraf için hem Suzan Hanım'a hem de Haluk Bey'e kocaman bir alkış...



CEVAP VERMİYOR SONRA KIZIYOR!

Oyuncu Pınar Deniz birkaç gün önce yüzü olduğu bir markanın lansmanında, gazetecilerin sorularını yanıtladı, daha doğrusu yanıtlamadı! İstediği sorulara cevap verip hoşuna gitmeyen soruları yanıtsız bıraktı.









Cevap vermediği sorulardan biri de, hamileliğiyle ilgili. Biliyorsunuz, Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığında ve hamile olduğu için evleneceği söyleniyor. Meslektaşlarımdan biri, ünlü oyuncuya "Hamile misiniz?" diye sordu, peki ne cevap verdi dersiniz: "Hamile olsam size bunu söyler miyim?" Sevgili Pınar Deniz, sorulara böyle cevap verirsen -her zaman yaptığın gibi- hakkında çıkan haberler için dert yanmayacaksın. Senden bilgi alamayan gazeteciler ne yapsın, çevrenden duydukları bilgileri haber yapacaklar tabii ki...



YİNE FARKINI ORTAYA KOYDU

Moda tutkunlarının yakından tanıdığı ve stiliyle yüzbinlerce sosyal medya kullanıcısının radarında olan Mina Ceran'ı geçenlerde bir davette gördüm. Her zaman cesur ve iddialı giyinen Mina, yine tarzından ödün vermemişti.









Bağlama detaylı büstiyeri gerçekten kendisine çok yakışmıştı. Altına spor bir pantolon giymesi de farkını ortaya koymuştu. Kusur bulmak istersem tek söyleyebileceğim; tek cepli pantolonu keşke daha az hareketli olsaydı. Böylece çok daha net bir görünüm olurdu. Davette kıyafetiyle bakışları üzerine toplayan Mina Ceran bu moda işini biliyor vesselam.



TREND RADARI

Leopar hiç bu kadar uzun süre popüler olmamıştı. Geçtiğimiz sonbahardan yaza, şimdi de 2024 sonbahar/kış sezonuna geçiş yaptı. Bu sezon da leopar deseni en karizmatik silüetlerle bir araya gelerek dikkat çekici stiller yaratıyor.









Bu sezonun en dikkat çeken parçaları, süet tasarımlar olacak. Çantalardan giyime süeti fazlasıyla göreceğiz. Süet, çabasız şıklık için kesinlikle en 'cool' duruşa sahip bir seçenek.







Metalik elbiseler geçtiğimiz yaz sezonunun en popüler gece stillerindendi. Bu popülerlik önümüzdeki sezonda da devam edecek.