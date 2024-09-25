Hafta sonunda, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan iş insanı Mehmet Dereli'nin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu yolunda haberleri görünce çok kaygılanmıştım. Çünkü Mehmet Bey'in 2015 yılında karaciğeri iflas etmiş ve 2016'da Amerika'da karaciğer nakli yaptırarak hayata tutunmuştu. İşte bu yüzden karaciğeriyle ilgili sorun yaşadığını düşünmüş ve korkmuştum.







Neyse biraz sorup soruşturunca müjdeli haberi aldım; sevenlerine de buradan müjdeyi vereyim. Yaklaşık 10 gün önce acil olarak Nişantaşı'ndaki özel hastaneye kaldırılan Mehmet Bey'in sağlık durumu iyiymiş.







Sorun karaciğeriyle ilgili değilmiş. Akciğerinde iltihap oluşmuş ve bir operasyon geçirmiş. Üç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınmış. Karaciğer nakli olduğu için tedbir amaçlı hastanede tutulan Mehmet Bey, birkaç güne kadar da taburcu olacakmış. Büyük geçmiş olsun...



MİNİK NUMAN HAVALARA UÇURDU

Kiracısı Kaya Çilingiroğlu ile başı dertte olan iş insanı Numan Ceyhan, şu sıralar derdi tasayı unutmuş durumda. Çünkü dede oldu! Numan Bey'in, nisan ayında evlenen oğlu Raif Gökhan ile 2021 Best Model of Türkiye ikincisi Nazlıcan Erden'in nur topu gibi bir oğlu oldu.









Oğullarına bir de dedesinin adını verdiler ki, ilk kez torun sahibi olan Numan Bey'e çifte mutluluk yaşattılar. Yakınları Numan Bey'in mutluluktan havalara uçtuğunu söylüyor. Minik Numan'a Allah uzun ömürler versin. Bu arada Raif Gökhan Ceyhan ile Nazlıcan Erden'in bebek müjdesini aldıktan dört ay sonra evlendiklerini öğrenmiş olduk.



ÜNLÜ FRANSIZ ŞEF İSTANBUL'A GELDİ

Hollywood ünlüleri ve İngiltere Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot için hazırladığı pastalarla ünlü Fransız pasta şefi Eric Lanlard, Berrin Ak için İstanbul'a geldi.







İngiliz Kraliyet Ailesi'nin de gözdesi olan bir markanın dünyadaki ilk mağazasını Haliç'teki yeni otelde açan Berrin Hanım, Lanlard'a yeni mağazası için özel bir menü hazırlatmış. Eric Lanlard reçeteleriyle hazırlanan servis edilmeye başlayan menüyü merak ettim doğrusu. Tatlı meraklıysanız sizin de aklınızda olsun.





GARİH'TEN ANLAMLI DAVET

23 senedir Türk sanatına ve genç heykel sanatçılarına verdiği destekle dikkat çeken Maslak'taki Elgiz Müzesi'nde geçen hafta anlamlı bir davet vardı. 'Jazz Gecesi' adı altında müzenin sanat derneği yararına düzenlenen geleneksel davetin bu yılki ev sahibi sevilen iş insanı Dalia Garih'ti.







Müzenin terasında 'Bir Düş'ün İzinde' başlığıyla haziranda açılan 16. heykel sergisini de görme imkanı bulan sanat tutkunu konuklar, caz sanatçısı Eylül Ergül'ün müziğiyle keyifli bir akşam geçirdi. Dalia Garih'in gecenin anlamıyla ilgili yaptığı etkili konuşması da büyük alkış aldı.