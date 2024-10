Türkiye'nin en popüler mekanlarını işleten, sosyetenin yakından tanıdığı Ayşem Saraçoğlu'nun evlat acısı çektiğini öğrendim! İlk evliliğini yaptığı Kaya Çilingiroğlu'ndan boşandıktan sonra evlendiği Hintli eşinden olan 28 yaşındaki oğlu Akshay Can Ganguly, yaşam mücadelesi veriyormuş. Düseldorf'ta yaşayan Akshay Can, 18 Eylül'de kalp krizi geçirmiş.







Kalbi duran Akshay Can, önceki gün gözlerini açmış ve yatağının başucunda bekleyen annesinin elini sıkmış. Ancak başka tepki vermemiş. Aileye yakın kaynaklardan, Akshay Can'ın kalbinin ve diğer organlarının durumunun iyi olduğunu ancak kalbi bir süre durduğu için beyninde bir hasar olup olmadığının henüz tam anlaşılamadığını öğrendim. Umarım Ashay Can, bir an önce sağlığına kavuşur. Allah Ayşem Saraçoğlu'na sabırlar versin.



OSMAN HAMDİ İÇİN KAPIŞACAKLAR

Yaz molası veren müzayedeler yeni sanat sezonu ile birlikte yeniden başladı. Ünlü müzayede evinin dördüncü kuşak temsilcisi Maya Portakal Bitargil, sezona iddialı bir müzayede ile girdi. Maya Hanım, dün yine sanat tutkunlarını heyecanlandıracak çevrimiçi bir müzayede başlattı.









Türk resminin kurucularından Osman Hamdi Bey'in 'Yeşil Türbe'de İki Genç Kadın' adlı eseri açık arttırmaya çıktı. Bu önemli eser için koleksiyonerlerin kıran kırana mücadele edeceğine şüphe yok. 15 Ekim'e kadar devam edecek müzayedenin sonunda bakalım bu eser, hangi evin veya müzenin duvarını süsleyecek.



DİKKAT ÇEKİCİ BİR SERGİ

Sanat tutkunlarının kulübü Maison Yirmisekiz, yeni sezona dikkat çekici bir sergi, keyifli bir söyleşi ve renkli bir buluşma ile "merhaba" dedi. Cemiyet, iş ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı yeni dönem açılış davetinde, Nazan Azeri'nin 'İçimdeki Şarkılar' sergisinin ön gösterimi yapıldı.









Ön gösterim, hem sanatçının hem de küratörü Nergis Abıyeva'nın katıldığı keyifli bir söyleşi eşliğinde gerçekleşti. Nazan Azeri'nin resim, fotoğraf ve video gibi farklı türlerden çalışmalarının yer aldığı sergi çok beğenildi.



İLK DEFİLESİNİ PARİS'TE YAPTI

Elif Dürüst'ün, Mehmet Germiyanlıgil'den olan kızı Yasemin, önceki yıl New York Üniversitesi sanat bölümünden mezun olup tasarımcılığa soyunmuştu. Kendi markasını kuran Yasemin, büyük yol kat etmiş, tasarımları Soho'nun göbeğindeki bir mağazada satılmaya başlamıştı.









Tasarımlarıyla ilgili güzel şeyler duyduğum Yasemin, kariyerinin 2. yılında büyük bir başarıya daha imza attı. Paris Moda Haftası ile eş zamanlı olarak ilk defilesini gerçekleştirdi. Kızının başarısına şahitlik etmek için Paris'e giden Dürüst, defile fotoğraflarını 'En mutlu günüm' notuyla paylaştı.