12 yıllık evliliklerini Eylül 2021'de dostça bitiren İzzet Antebi ile Didem Sarı'nın bu medeni tavrı ancak yedi ay sürmüş, sonrasında işler uzun süre çirkinleşmişti! Yaklaşık bir yıldır ex çiftin arasında hır-gür duymadığımız için suların durulduğunu düşünmüştüm! Öğrendim ki, işin rengi başkaymış! Meğer Didem Sarı sırra kadem basmış!







Sosyetede konuşulanlara göre en az altı aydır Didem Sarı'yı ne gören olmuş ne de duyan! Hatta Didem Hanım, aylardır çocuklarını bile görmemiş. Bu arada boşanma anlaşmasında, İzzet Antebi'nin, çocuklarıyla tatil yapması için her yaz 30 bin dolar vereceği maddesi vardı.









Öğrendim ki Didem Hanım, bu yaz çocuklarıyla tatile bile çıkmamış. Anlayacağınız 30 bin dolarlık 'bedava' tatile de gitmemiş. Şimdi sosyetede herkes birbirine Didem Sarı'yı soruyormuş. Açıkçası ben de çok merak ettim, çocuklarını bile görmediğine göre acaba başına bir şey mi geldi diye düşündüm ama kötü haber tez yayılırdı. Neyse yakında Didem Sarı'nın sırrını öğreniriz.



DİYARBAKIR'DA ÇARŞI KURUYOR

Kadın girişimcileri büyük bir hayranlıkla izliyorum. Ankaralı iş insanı Helin Akyıl da onlardan biri. Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almasını ve Güneydoğu Anadolu'nun ticari potansiyelinin canlandırılmasını hedefleyen Helin Akyıl, Diyarbakır'da mobilya sektörü için bir çarşı inşa ediyormuş.







Yakında bitecek olan Diyarbakır Mobilyacılar Çarşısı'nın bölge ekonomisi ve istihdamına büyük katkı sağlayacağına şüphe yok. Çünkü çarşıda tam 121 mağaza olacakmış. Helin Hanım'a kocaman alkış; hem girişimciliği hem de Güneydoğu Anadolu'ya yatırım yaptığı için...



FESTİVALE ÖZEL İÇERİK HAZIRLADI

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde sıra İstanbul'a geldi ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin açılışını cuma günü yaptı. Dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin de sanatseverlerle buluşacağı festivalin uğrak noktalarından biri de Kalyon Kültür.







6 Ekim'e kadar sürecek festivalin rotasında yer alan Kalyon Kültür, zengin bir içerikle sanatseverleri ağırlıyor.







Kalyon Kültür'ün Nişantaşı'ndaki yerleşkesinde, festival için özenle hazırlanan konserler, seminerler, sanatçı buluşmaları ve sanat atölyeleri gerçekleşiyor. İstanbullular haydi festivale...



CAZ EŞLİĞİNDE MODA ŞOVU

Geçen hafta, giyim kuşamına düşkün sosyetenin ve sanat dünyasının ünlü isimleri çok ilginç bir etkinlikte buluştu. Dünyaca ünlü İsveçli moda markası, yeni koleksiyonunu, İstanbul'da bir mekanda, canlı caz müziği eşliğinde tanıttı.







Pelin Atay Kuran'ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, DJ Emre Garan caz müziği çalarken Duru And ve orkestrasının canlı caz performansı da ona eşlik etti. Etkinliğe katılan ünlü konuklar, bir yandan caz müziği dinlerken bir yandan da ünlü markanın yeni cicilerini inceleyip beğendiklerini de sipariş etti.