Keşke kimse boşanmasa! Ancak evliliklerini yürütmeyi beceremeyenler, keşke boşanmayı becerebilse! Eylül 2020'de evlenip tam iki yıl sonra boşanmak için adliye koridorlarını arşınlamaya başlayan Gizem Sabancı-Koray Helvacıoğlu çifti de boşanmayı beceremeyenlerden!









Kaya Sabancı'nın kızı Gizem Hanım, eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. İşi yokuşa sürmek isteyen Koray Bey de karşı atağa geçip Gizem Sabancı'dan boşanmak için 5 milyon maddi, 5 milyon manevi olmak üzere 10 milyon lira tazminat talep etmişti. Yaklaşık 1.5 yıldır çiftten ses seda çıkmadığı için, ortak bir paydada buluşup boşandıklarını sanmıştım ama yanılmışım.







Bırakın boşanmayı, Koray Helvacıoğlu'nun, kayınvalidesi Aynur Özderici ile de mahkemelik olduğunu öğrendim. Aynur Hanım, damadının kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Aile Mahkemesi'nden uzaklaştırma kararı aldırtmış! Bu kadarına da pes doğrusu. Üstelik ortada bir çocuk var! Umarım bir an evvel yanlışlarından dönerler ve boşanmayı becerebilirler.



EX AŞIKLAR PİŞTİ OLDU!

İki yıl önce bu zamanlar evlilik hazırlığı yaparken yollarını ayıran oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson, Bir film şerketinin 20. kuruluş yıldönümünde pişti oldu!









Üstelik Deniz'in yanında mayıstan bu yana flört ettiği sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Saevarsson'un yanında da üç aydır aşk yaşadığı Hazal Çağlayan vardı! Ben gidemedim ama davette olan bir arkadaşım, uzaktan birbirlerini gören Dilan Çiçek Deniz'in de, Thor Saevarsson'un da göz göze gelmemek için akla karayı seçtiklerini söyledi. Aynı camiadan insanlarla flört etmenin ceremesi de bu olsa gerek!!!



YENİ LEYDİSİ AİLEYE GİRDİ

Artistliğe soyunup 'Leydi Di' filminde rol kesen iş insanı Metin Şen'in gönlünün 'leydi'sini de bulduğunu yazmıştım. Mart 2023'te 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşandıktan sonra Seçil Sırmacı ile kısa süreli bir aşk yaşayan Metin Bey, temmuz başında Zeynep Özbulut ile yeni bir aşka yelken açmıştı.









Görünen o ki, aşk bacayı iyice sarmış! İlişkilerini bir adım öteye taşıyan Metin Şen, sevgilisi Zeynep Hanım'ı kardeşi Suzan Şen'le de tanıştırıp aileye sokmuş. Çok mutlu olduklarını duyduğum çiftin ilişkisi ciddi bir gelecek vaat ediyor gibi. Hadi hayırlısı...



YENİ SANAT MEKANI İKİ SERGİYLE AÇILDI

Pera'da, müzikten edebiyata, görsel sanatlardan performansa zengin bir yelpazede sanatın farklı disiplinlerini bir araya getirecek bir mekan açıldı. Söyleyecek sözü olanların, kendilerini sanatın farklı disiplinleri ile ifade etmek isteyenlerin ve genç sanatçıların buluşma noktası olacak olan mekan, cuma günü 'Kıyının Getirdikleri' adlı sergiyle kapılarını araladı.







Sanat tutkunu isimlerin açılışına büyük ilgi gösterdiği mekanda, Ahmet Rüstem ve Hakan Sorar'ın 'Köpük' ve Cansu Sönmez'in 'Nereidler' adlı sergileri yer alıyor. Sergiler, 15 Aralık'a kadar gezilebilir, bilginize...