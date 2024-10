Gerek koleksiyoner olarak gerekse yönetim kurulu başkanı olduğu banka aracılığıyla çağdaş sanatın en büyük destekçilerinden olan Suzan Sabancı, şimdi de çok özel bir esere hamilik yapmanın heyecanını yaşıyor.









Suzan Hanım, dünyada yapay zeka sanatına öncülük eden ve dijital sanatın en önemli isimlerinden olan Refik Anadol'a, bankası için özel bir eser sipariş etmişti. Ünlü sanatçının eseri bitirdiğini ve Suzan Sabancı'nın da bu özel eser için görkemli bir davet vereceğini öğrendim.

Suzan Hanım'ın, pazartesi günü vereceği davette, Refik Anadol kendi eserini tanıtacak.







Suzan Hanım'ın Refik Anadol'a eser sipariş ettiğini bilen iş ve cemiyet hayatından sanat tutkunu isimleri, ortaya çıkacak eseri merakla bekliyordu. Pazartesi günü eseri ilk görme ayrıcalığını yaşamak için davete akın edeceklerine şüphem yok. Açıkçası eseri ben de çok merak ediyorum ve ben de orada olacağım.



MELİSA İÇİN HEYECAN DORUKTA!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun oğlu Raşit Müftüoğlu, geçen yıl ekim sonunda nişanlandığı Nazlı Akçakayalıoğlu ile arayı açmadan aralıkta evlenmişti. Bebek için ellerini çabuk tutan çift, izdivaçlarından üç ay sonra ailelerine bebek müjdesini vermişti.









Öğrendim ki, kızları Merve Müftüoğlu'ndan, bu yıl yurt dışında üniversiteye başlayan bir kız torunları olan Osman-Mihriban Müftüoğlu çiftine bir kız torun daha geliyormuş. Doktorunun doğum için önümüzdeki aya gün verdiği Nazlı Hanım da, adını Melisa koymaya karar verdikleri kızları da sağlıkla kurtulur inşallah.



'KOMŞU'DA REKOR PEŞİNDE

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 2 Ekim'de Yunanistan'da başladı. Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen geçen yıl 17 Ekim'de 'Paletsiz değişken ağırlık' kategorisinde Hatay'da 106 metreye dalarak dünya rekoru kıran mili sporcumuz Şahika Ercümen, yeni rekor peşinde!









Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, madalya kazanmak ve rekorunu geliştirmek istediğini söyleyen Şahika'nın ilk dalışı bugün. Aylardır hazırlandığı yılın bu son büyük şampiyonasında umarım her şey gönlünce olur, rekorla döner.



'JOKER' İLE SEKTÖRE GERİ DÖNDÜ

Merakla beklenen 'Joker: İkili Delilik' filmi için İstanbul'da özel bir gösterim düzenlendi. İş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı gösterimde, film kadar sinema salonu da büyük ilgi gördü.









Çünkü ünlü konuklar, Muzaffer Yıldırım'ın Türkiye'ye getirdiği IMAX teknolojisine sahip ilk sinema salonunda filmi izledi. Konuklar, görsel ve işitsel anlamda alışılmışın dışında bir sinema deneyimi yaşadı. Tekrar sinema sektörüne dönen Muzaffer Yıldırım, bu özel gösterime, IMAX Kıdemli Başkan Yardımcısı John Schreiner ile birlikte ev sahipliği yaptı.



BU SAATTEN SONRA NE DESEN BOŞ!

THY uçağında kabin görevlisine saldırıp hakaret eden, polis ekipleriyle tartışan Dilan Çıtak, hatasını kabul edeceğine hâlâ kendini savunmaya çalışıyor. Şimdi de, "Hayvanlar benim hassas noktam, konu onlar olunca böyle oldu" demiş. Dilan Çıtak, o görüntülerden sonra ne desen boş! Hayvanların arkasına saklanıp hayvanseverlerin desteğini almaya çalışıyorsun anlıyorum ama nafile!









Hayvanlar konusunda hassas olman, insanlara bağırıp çağırıp hakaret etme ve hatta saldırmaya kalkma hakkını vermez ki. İnsanlara karşı da hassas olman gerekmez mi? Açıkçası bu saatten sonra ne desen, ne yapsan işe yaramaz. Uçaktaki o Dilan Çıtak imajını kolay kolay silemezsin.



ÇABASIZ ŞIKLIĞIN RESMİ!

GİYİNME işini en iyi bilenlerden biri olan Yasemin Özilhan, çabasız ve abartıdan uzak bir şıklık için gerçekten çok doğru bir örnek. Yasemin Hanım, her zaman trendleri kendine has bir şekilde uyarlıyor. Geçenlerde katıldığı bir davette giydiği hacimli kollu ceketi ve eteği ile de çok şıktı.









Leopar deseni babeti ile de sezonun trendini çok güzel uygulamıştı. Dünyamız için gelecek kaygısı taşıyanlardan olan, özellikle gece kıyafetlerini kiralamayı tercih eden ve bunu açıklamaktan da çekinmeyen Yasemin Hanım'ın üzerindeki bu kombin de kiralık mıydı acaba; merak ettim!



TREND RADARI

Bu sezon ceketlerle yapılan kombinlerde heykelimsi büstiyerler ön planda olacak. Hem kadınsı hem de her kombinle çok uyumlu...









Mary Jane babet modelleri popülerliklerine devam ediyor. Bu sefer kış desenleriyle bir araya gelerek öne çıkacak.









Midi boy etek takımlar sonbaharkış sezonunda ön planda. Hem abartıdan uzak hem de zarif şıklığın baş kahramanlarından olacaklar.