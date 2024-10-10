Sosyete, çoğu zaman etliye sütlüye karışmamakla suçlanır ama durum hiç de öyle değil. İşte son örnek: Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Uzman Psikolog Zeynep Selvili Batuk, İsrail'in Filistin katliamı karşısında sessiz kalmadı. Sosyal medyada katliamı eleştiren paylaşımlarda bulundu. Ancak sosyetik psikoloğumuzun bu paylaşımları, Almanların psikolojisini bozdu.







Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), bir belgesel projesinde uzman olarak yer alacak olan Zeynep Hanım'ı, Filistin'e destek paylaşımları nedeniyle 'antisemitik' olmakla suçladı ve projeden çıkardı. Zeynep Hanım, bu karara sert tepki gösterdi. Paylaşımlarının yalnızca barış ve Filistin halkına özgürlük çağrısı içerdiğini ve ırkçı olmadığını vurguladı. Sonra da DW'den bir açıklama ve özür beklediğini söyledi. Filistin halkına destek vermeye devam edeceğini de ekleyen ve sosyeteden arkadaşlarından destek mesajları yağan Zeynep Hanım'a bravo diyorum. Almanlara ise hiçbir şey demiyorum, hele konu antisemitizm ise!!!



OCAKBAŞINDA ŞIK BULUŞMA

Cemiyet hayatının ünlü ismi Ceylan Çapa, önceki gün, arkadaşlarına bir davet verdi. Kadın arkadaşlarını davet eden Ceylan Hanım'ın seçtiği mekan ilginçti; onları Rumelihisarı'nda yeni açılan bir ocakbaşında bir araya getirdi.







Ocakbaşına oturup harika Boğaz manzarası ve samimi bir sohbet eşliğinde kebaplarını yiyen Ceylan Hanım ve arkadaşlarının keyfi diyecek yoktu doğrusu. Cemiyet hayatından ünlü isimler, ocakbaşını çok sevdi ve en kısa zamanda tekrar ocağın başında toplanmak üzere sözleştiler.



BİR İLKE İMZA ATIYOR

Son yıllarda çok güzel işlere imza atan TOSFED'de (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) önümüzdeki hafta seçim var ama heyecan yok! Çünkü başkan belli! 2019'dan beri TOSFED Başkanı olan Eren Üçlertoprağı, 15 Ekim'de yapılacak seçime tek aday olarak girecek.







Öğrendim ki; Eren Başkan, federasyonun 33 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, bütün kulüplerin ve bütün delegelerin desteğini almış. Başka bir deyişle Eren Başkan'ın gösterdiği başarı, otomobil sporları camiası tarafından takdir edilmiş. Eren Üçlertoprağı'nın yeni döneminde başarılarına yenilerini ekleyeceğine şüphem yok.



ÖZBEKLERİ IŞILDATACAK!

Birçok dünya starının tutkunu olduğu mücevher markasıyla büyük başarılara imza atan, Hollywood dizilerinin de radarına giren Ece Şirin, küresel büyümesine hız kesmeden devam ediyor.









Dünyanın pek çok ülkesinde mağaza açan Şirin, Kazakistan'ın ardından Orta Asya'daki ikinci mağazasını, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açtı. Şirin'in nişanlısı Cemil Dinçmen ile katıldığı Taşkent'teki açılışta, uluslararası üne sahip sanatçı Anita Tsoy da yer aldı. Dünya genelinde 41 satış noktası ve 16 mağazaya ulaşan ve her geçen gün daha geniş bir kitleye hitap eden Ece Şirin'e gerçekten kocaman bir alkış.