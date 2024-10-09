2008 yılında vizyona giren 'Issız Adam' filmiyle şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Cemal Hünal da boşananlar kervanına katıldı. 13 yıldır evli olduğu keman sanatçısı, oyuncu ve tasarımcı eşi Lale Cangal'dan önceki gün boşandı. Şubatta evliliklerinde sorun yaşadıklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz çift, Hünal'ın açtığı boşanma davasında, 10 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.







Açıkçası hem üzüldüm hem de şaşırdım. Bir oğulları olduğu ve bunca yıl sonra boşandıkları için üzülürken, Cemal Hünal'ın "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var; ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim" diyerek övünürken boşanmak istemesine şaşırdım tabii ki. Yıllarca flört edip sonra evlenip bir de çocuk yapıp ve mutluluğundan dem vururken niye boşanmak istedi çok merak ettim doğrusu. 'Issız Adam' mutsuz sonla bitmişti, Cemal Hünal'ın sonu da filmden farklı olmadı. Ne diyeyim, ikisi için de hayırlısı olur inşallah.



REFİK ANADOL'UN ESERİ ÇOK BEĞENİLDİ

Çağdaş sanatın en büyük destekçilerinden olan Suzan Sabancı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu banka için Refik Anadol'a özel bir eser sipariş ettiğini yazmıştım.







Dünyada yapay zeka sanatına öncülük eden ve dijital sanatın en önemli isimlerinden olan Refik Anadol'un bankanın genel müdürlük binası için tasarladığı eser, önceki akşam büyük bir davetle sanat tutkunlarının beğenisine sunuldu.







Gören herkes, Anadol'un sanat, bilim ve teknoloji arasındaki dinamik ilişkiyi geleceğe taşıyan ve Türkiye'deki ilk kalıcı yapay zeka eseri olma özelliğini taşıyan eserine bayıldı.



BALIKESİR'DE "ATMA" DEDİLER

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, bir grup duyarlı arkadaşıyla birlikte 'ATMA Derneği'ni kurmuştu. Türkiye'nin sokaklarını temiz tutma amacıyla herkese "Atma!" çağrısında bulunan dernek üyeleri, farkındalık yaratmak adına Gaziantep'in ardından Balıkesir'e gitti.







Bu arada müzisyen Sinan Akçıl, 2011'de yazdığı 'Atma' şarkısının sözlerini, Dicle Olcay ile derneğe uyarlayıp yeniden yorumlamıştı. Sinan Akçıl da, derneğe katkı sağlamak için Balıkesir'e de gitti. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.