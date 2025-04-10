"Araplarla Yahudilerin ihtiraslarına esir oldukları olayların anahtarı kodaman devletlerin elinde. Dava mutlaka kodamanların dilediği gibi çözülecektir..."
Zamanın Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı Nadir Nadi'nin İsrail'in kuruluşundan yaklaşık bir hafta sonra yazdığı makaleden bu satırlar...
Tanıdık geldi değil mi?
Malum uzak bakış, steril yaklaşım, gerçeğe temas etmeyen sözde tarafsızlık...
Durup dururken bir siyonist devlet kuruluyor; Arapların isyanına "ihtiraslara esir olmak" diye bakmak ne yahu!
Ha, şu doğru tabii...
Kodamanlar ne diliyorsa, öyle oldu.
***Bir süredir Ortadoğu'nun ortasına bir siyonist devletin kondurulma tarihinin detaylarına göz gezdiriyorum.
***Uzun hikâye ama üzerinde durmaya değer detaylar var.
***İsrail'in kuruluşu 14 Mayıs 1948...
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Türkiye mi?
12 Temmuz 1947 anlaşmasıyla Türk- Amerikan yakın ilişkileri başlamış bir kere...
1948'de biraz mırın kırın etsek bile İsrail itirazımızı daha fazla üretmek mümkün mü?
28 Mart 1949'da yelkenleri indirip İsrail'i tanıyoruz.
Bunlar aklınızda dursun...
Yine konuşacağız...
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NOT DEFTERİ
Akılsız olduklarından değil, kurnaz olmadıklarından aptal sayıyoruz insanları... Haksızlık ediyoruz. (KEMAL TAHİR / Yol Ayrımı)