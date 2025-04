Güncel Türkiye okuması yapmak isteyenler bakımından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü AK Parti grup toplantısındaki konuşması, satır aralarında önemli ipuçları ve mesajlar içeriyordu. Özellikle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, meşru siyasi zeminin dışına taşmayı esas alan yeni çizgisinden kaynaklanacak riskler karşısında, Erdoğan'ın meseleyi ele alış biçimi merak ediliyordu!

Bu aşamada, hassas bir hususu kayda geçirmekte fayda var...

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası kurgulanan hadiseler, demokrasinin oksijenini azalttığı gibi, CHP'nin abandığı aktivist yöntemler, demokrasinin entübe edilmesine yol açacak kadar kritik eşikte seyretmeye başladı!

Hal böyle iken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin asli gündemini ve duyarlılıklarını öncelediğini, CHP'nin ise milletin sinir uçlarına basma stratejisi izlediğini kayda geçirdi. "CHP-Sokak ikilisi" ile "kaygılı vatandaşlar" arasında ayrıştırmaya gideceğini gösterdi. Bir başka deyişle... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İmamoğlu'na sahip çıkıyor görüntüsü altında, İmamoğlu eksenli öfkeli kitleleri ne şekilde istismar ettiğini ortaya koydu. "İtiraflar ve yeni delillerle soruşturmalar derinleştikçe CHP'nin niye sokağı adres gösterdiği, neden provokasyona giriştiği daha net görülecektir" dedi.

CHP yöneticileri tarafından hareketlendirilen bazı toplum kesimlerindeki agresifliğin farkında olduğunu, bunun karşısında gelişebilecek tepkiselliği ise frenlediğini hissettirdi ve şunları söyledi: "Ne sokak hareketleri, ne kışkırtmalar, ne tehditler, ne boykot adını verdikleri linç listeleri... Allah'ın izniyle bunlarla hiçbir yere varamazlar. Anarşiyle sokaklarını teslim aldığınız Türkiye çok eskilerde kaldı!"

Görüşleri farklı olsa da "Türkiye ortak paydasında buluşan" tüm vatandaşları, reis-i cumhur olarak kapsama alanında tuttuğunu kamuoyuna yansıtırken, CHP Genel Merkezi'nin adeta bir "marjinal örgüt" gibi davrandığına dikkati çekip kontrolsüz gidişinin altını çizdi. "Biz muhalefetin oyununa gelmeyiz. Bizim çok daha mühim gündemlerimiz var. 'Terörsüz Türkiye' hedefi gibi ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var" diyerek, cari yol haritasını da paylaştı.

Düne ve bugüne dair CHP damgalı anti demokratik örnekler üzerinden gençlerin istikbali ile oynandığını da anlattı. Dedi ki... "Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan sizsiniz. Gençleri kışkırtan, polisle çatıştıran sizsiniz. O gençlerin eğer hayatları karardıysa, o hayatları karartan da CHP olarak yine sizsiniz!" Bu noktada şahsen bir kez daha belirtmek isterim ki... O gençlerin, Saraçhane'den bugüne dek yaşadıklarından çıkardıkları derslerle pişmanlıklarını beyan etmesi halinde... Her birinin geleceğini aydınlatacak büyüklüğü göstermesi yine de Sn. Cumhurbaşkanı'ndan beklenir!

Cumhurbaşkanımız, devleti yönetme sorumluluğu ile milletin çözüm bekleyen sorunlarını da gözeterek çok usturuplu konuştu. Küresel ticaret savaşlarından doğan açık tehditler yanında fırsatlara da değindi. "Türkiye'nin ekonomik istikrarını teminat altına alan, refahın tabana yayılmasını sağlayan reçetelere odaklandı!"

CHP Genel Başkanı Özel'in, kendisine ve kabinesine yönelik "cuntacı ithamını", net biçimde "hakaret saydığını" ısrarla vurguladı. Ömrü, vesayetle mücadeleyle geçmiş bir siyaset ve devlet adamı olarak Özel'e sert sözlerle yüklendi: "CHP Genel Başkanına, şayet biraz cesareti varsa; vesayet lekeleriyle adeta katrana dönmüş kirli geçmişiyle yüzleşmesini öneriyorum. Türkiye'deki her darbenin, her darbe girişiminin, her muhtıranın, her cuntanın taşlarını döşediler, davetiyesini yazdılar, arkasında durdular, alkışladılar, darbecilerin sırtını sıvazladılar!"



NOT:

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılını kutluyorum. Terör şehidi Zeki Kaya ağabeyimiz başta olmak üzere vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı rahmet ve dua ile yâd ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.