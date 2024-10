2020'de evlenen Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu arasında iki yıldır süren boşanma davası iyice karıştı! Çünkü karı-koca arasında mahkeme koridorlarında devam eden sürece, Gizem Hanım'ın annesi Aynur Özderici de dahil olmuş durumda.









Geçen hafta, Aynur Hanım'ın damadına iki ay uzaklaştırma kararı çıkarttığını yazmıştım. Hatta Aynur Hanım, "Tehditlerine devam ediyor. Hapse atın" diyerek bu ayın başında bir kez daha şikayetçi olmuştu. Şimdi öğrendim ki, bu olayın öncesi varmış.











Meğer önce Koray Helvacıoğlu, kendisini ve oğlunu tehdit ettiği iddiasıyla kayınvalidesinden şikayetçi olmuş ve üç ay uzaklaştırma kararı aldırtmış. Aynur Hanım karara uymamış ve Koray Bey de temmuzda hem savcılığa hem de CİMER'e şikayette bulunmuş.









Dilekçesinde, "Benim veya oğlumun başına bir iş gelirse sorumlusu kayınvalidemdir" diye yazmış. Bakar mısınız olay nerelere varmış. Boşanma davasını Gizem Sabancı açmış, Koray Helvacıoğlu da boşanmak için 200 milyon maddi 200 milyon da manevi tazminat istemişti. Bütün bu olanlar para içinse çok yazık!



OĞLU İÇİN NEW YORK'A YERLEŞMİŞ

Nilgün-Osman Dürüst'ün kızları ve Elif Dürüst'ün kuzeni olan, Neva Dürüst'ün İstanbul'la irtibatı kopardığını öğrendim! Neva Hanım 2016'da evlenip 2022'de boşandığı Onur Tatari'den olan yaklaşık yedi yaşındaki oğlu Osman Tatari'yi de alıp New York'a yerleşmiş.









İstanbul ile irtibatı koparmasının sebebi ise, oğlunun New York'ta eğitim görmesini istemesiymiş. Üniversitede Deniz Biyolojisi öğrenimi gören, ardından lüks marka menajerliği master'ı yapan Neva Hanım, New York'ta iş arıyormuş. Hatta birkaç ajansla görüşme halindeymiş. Yolları açık olsun.



EFSANEVİ OPERA AKM'DE

İstanbul, son günlerde, sanatın her dalından çok önemli eserleri ve yapıtları sanatseverlerle buluşturuyor. Çok önemli sergiler ve konserlerin yanı sıra efsanevi bir opera da bugünlerde İstanbul'da sahneleniyor.









Richard Wagner tarafından bestelenen, librettosu yazılan ve ilk kez 1843'te Almanya'da sahnelenen 'Uçan Hollandalı' operası, ünlü Alman Rejisör Sebastian Welker'in rejisi ile AKM'de İstanbullularla buluşuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin prodüksiyonu ile sahnelenen opera 17 Ekim'e kadar devam edecek ama bilet bulamayanlar üzülmesin. 2-6 Kasım tarihlerinde tekrar izleyiciyle buluşacak.



BÖYLE MUTLULAR

2021'de vefat eden Carole Hakko ile 34 yıl aynı yastığa baş koyduğu Jeff Hakko, 2015'te herkesi şaşırtıp evlerini ayırmış, iki yıl sonra da boşanmıştı. Uzun süre bekar gezen Jeff Bey'in 2019'da kalbini aşka açtığını, Demet Güngör ile flört etmeye başladığını ilk bu köşede okumuştunuz.









Çok mutlu olduklarını duysam da, birlikte hiç görmediğim aşıklar, Bebek Parkı'nda karşıma çıktı. Dedikleri gibi gayet mutlu görünüyorlardı. Bu arada herkes beş yıllık bu aşkın nikah masasına gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Yakın çevresinden öğrendiğime göre hiç evlenmeye niyetleri yokmuş.