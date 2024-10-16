Önceki ay, Kaya Sabancı'nın haziran ayında olay çıkardığı ve hastanelik olduğu Bodrum'un en lüks sitesindeki villasını satışa çıkardığını yazmıştım. Sosyete kulislerine önceki akşam düşen dedikoduya göre;









Kaya Sabancı, sitenin en büyüklerinden olan 710 metrekarelik villasını, 12 milyon Euro'ya satmış! Eğer rakam doğruysa; sitedeki villaların en küçükleri bile 10-11 milyon Euro'lara el değiştirdiği için, Kaya Sabancı'nın villası çok ucuza gitmiş!









Çünkü bu tip en büyük villalar için istenen rakam 18-20 milyon Euro bandındaydı. Olayın ardından evine bir daha ayak basmayan, denize girmek için bile Bodrum'un başka beach'lerine giden Kaya Sabancı, dayak yediği siteyle irtibatı koparmak için üçe beşe bakmamış gibi gözüküyor!



BİRLİKTE İLK PAYLAŞIM

İşadamı Metin Şen, temmuz başında Bodrum'da tanıştığı Ankaralı Zeynep Özbulut ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Doğrusu; Zeynep Hanım Ankara'da, Metin Bey de İstanbul'da yaşadığı için ilişkilerinin yaz aşkı olarak kalabileceğini düşünmüştüm! Yanılmışım... Hatta Metin Bey, ilişkilerini bir adım öteye taşıyıp, sevgilisini ailesiyle de tanıştırdı.







Önceki akşam da, sosyal medyasında ilk kez sevgilisi Zeynep Hanım ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Çok mutlu olduklarını duyduğum çiftin ilişkisi ciddi bir gelecek vaat ediyor gibi. Hadi hayırlısı...



IŞILTILI DAVET

Özgün tasarımlarıyla öne çıkan ünlü mücevher markası Molu, İstinye- Park'taki yenilenen butiğinde, Şamdan Plus iş birliğiyle bir davet verdi.









İş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimlerin akın ettiği davet çok ışıltılıydı. Ünlü konuklar, yeni konseptini ve dekorasyonunu çok beğendikleri butikte, markanın yeni koleksiyonlarını yakından inceleme fırsatı da buldu.









Bu ışıltılı davette dostlarıyla sosyalleşip keyifli saatler geçiren mücevher tutkunlarından bazıları beğendikleri mücevherleri satın almayı da ihmal etmedi.