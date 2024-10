Şimdiye kadar özel hastanelerin fahiş fiyat uygulamasından şikayet eden eşe-dosta çok rastladım ama en son ülkemizin en ünlü özel hastane gruplarından birinin yaptığını duyunca şaştım kaldım!







Eda Evliyagil'in başına gelenleri okuduğunuzda, sizin de benim gibi ağzınızın bir karış açık kalacağına eminim! Eda-Sarp Evliyagil çiftinin oğulları Can Pars'ın eline okulda kıymık batmış. Eda Hanım da, oğlunu okuldan alıp o ünlü grubun Maslak'taki hastanesinin acil servisine götürmüş.









Görevliler kayıt yaparken fiyatı da söylemiş. Eda Hanım'dan o kıymığı çıkarmak için ne kadar istemişler biliyor musunuz? Tam tamına 15 bin TL... Hali vakti oldukça yerinde olmasına rağmen Eda Hanım, tabiri caizse 'kazıklanmak' istememiş ve oğlunu bir eczaneye götürmüş.









Eczacı iki dakikada kıymığı çıkarmış ve üstelik para bile almamış. Şimdi o özel hastanenin yaptığına ne demeli! Aslında söylenecek çok şey var ama neyse...



OKURLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Başarılı girişimci iş insanı ve toplum gönüllüsü Kadriye Olgar, yazarlığa soyunmuştu. Yaşama sevincini asla kaybetmeden, hayatın yokuşlarını nasıl tırmandığını, sert virajlarını nasıl döndüğünü ve uçurumlarını nasıl aştığını tüm samimiyetiyle anlattığı









'Hayatın Şifreleri' adlı kitabıyla kısa sürede en çok satanlar listesine girmişti. Kadriye Hanım, tecrübelerinden ve iş yaşamındaki deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı kitabı için hafta içinde imza günü düzenledi. Okurlarının yoğun ilgi gösterdiği imza gününde, 51 yıllık eşi Güven Bey ve dostları da Kadriye Hanım'ı yalnız bırakmadı.



AŞK DEĞİL TESADÜFMÜŞ

Geçen ay, 90'lı yılların sonunda büyük aşk yaşayan Cem Cantaş ile Aslıgül Atasagun'un, küllenen aşklarının 25 yıl sonra tekrar alevlendiği dedikodusu gündeme bomba gibi düşmüştü! Rastladığım birkaç farklı kişi de ex aşıkları birlikte gördüğünü söyleyince ben de inanmıştım.







Önceki gün karşılaştığım Aslıgül Hanım'a bu iddiaları sordum; doğru olmadığını söyledi. Tesadüfen birkaç kez üst üste ortak arkadaşlarının özel günlerinde karşılaşmışlar. Medeni iki insan gibi sohbet etmişler. Ancak arkadaşlıktan öte bir durum yokmuş. Dedikoduculara duyurulur.



İLK ETKİNLİK GAZİANTEP'TE

İş insanı Füsun Kuran, geçen yıl bir grup yardımsever arkadaşıyla toplumsal fayda yaratmak hedefiyle İyi ki Vakfı'nı kurmuştu. Filantropi, etki yatırımı ve stratejik bağış yönetimi konusunda Türkiye'de bir referans noktası olma hedefini taşıyan vakıf, önceki gün ilk destek projesini açıkladı:







Çocuk Edebiyatı Zirvesi. Proje, Türkiye'deki eğitim ve okuryazarlık sorunlarına çözüm üretmek amacıyla dijital kitapların yaygınlaşmasını desteklemeyi hedefliyor. Projenin ilk etkinliği, depremden etkilenen çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Gaziantep'te düzenlenecek. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.



ZAMANSIZ TASARIMLAR ÇOK SEVİLDİ

Birçok ünlü moda markası 'bir sezon giy at' stratejisiyle insanları tüketime zorlarken bazı marka ve tasarımcılar ise sürdürülebilir moda için çaba gösteriyor. Ebru Güngör ve Yasemin Çelebi de onlardan.







Güngör ve Çelebi, kurdukları moda markasıyla kadınlara, uzun süre kullanabilecekleri zamansız tasarımlar sunuyor. Güngör ve Çelebi, önceki gün, Moda Danışmanı Aysun Kaba'nın ev sahipliğinde yeni sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttı. Davete katılan ünlü konuklar, koleksiyonu öve öve bitiremedi.



UYDURAMAMIŞ!

Bir yarışma programında ünlenen, ardından müzik dünyasında adından söz ettirmeye başlayan Aleyna Kalaycıoğlu'nu hafta içinde bir davette gördüm. Görünen o ki; genç şarkıcı katıldığı davette spor bir şıklık ortaya koymak istemiş.







Ancak bol denim pantolonu, süet çizmesi, desenli büstiyeri ve şişme montu ile farklı bir kombin yapmak istese de maalesef olmamış. En başta giydikleri arasında bir uyum yok. Her geçen gün işinde yükselen Aleyna, bence giyim-kuşam konusunda profesyonel bir yardım almaya başlasa iyi olacak...



TREND RADARI

Bu sezon büyük logolar popülerliklerini minimal ve sade tasarımlara bırakacak. Düz silüetlere sahip çantalar sezonun zarafet temsilcileri.







Bu kış çizmelerin boyu yükseliyor. Sık sık göreceğimiz hafif salaş diz üstü çizmeler, sezonun en popüler modellerinden...







Baştan ayağa kahverengi giyeceğiniz dönem geldi. Sonbaharın en dikkat çekici rengi kahve oldu. Tek renk stillerde en çok kullanılacak olanlar ise koyu tonları olacak.