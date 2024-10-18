Geçen aralık ayında, kızı Yasemin Germiyanlıgil ile tatile gittiği Kosta Rika'da geçirdiği kazada ağır yaralanan ve ölüm tehlikesi olan Elif Dürüst, aylar süren tedavi sürecinden sonra nihayet yaz başında normal hayata dönmüştü.









O zaman konuştuğum Elif Hanım, "İkinci hayatıma başladım" demişti. Duydum ki, Elif Hanım, ikinci hayatının ilk aşkını da bulmuş! Evet yanlış okumadınız... Sosyete kulislerinde, bugünlerde Top 10 dedikodu listesinin bir numarasında bu var. Dedikoduya göre, Elif Dürüst, önemli bir koleksiyoner olan iş insanı Öner Kocabeyoğlu ile aşk yaşıyormuş.







Uzun süredir adı kimseyle anılmayan, önceki yıl verdiği bir röportajında, "Aşkı hayatımdan çıkardım, aşkı artık gençlere bıraktım" diyen Elif Hanım'ın bu kararını Öner Bey değiştirtmeyi başarmış anlaşılan. Sanat koleksiyoneri Öner Kocabeyoğlu ile YouTube'da sanat programı yapan Elif Dürüst'ün birçok ortak yönünün olduğu kesin. Dolayısıyla bu aşk uzun soluklu olacaktır diye düşünüyorum.



KARSU MÜJDEYİ VERDİ

Yeteneği kadar samimiyetiyle de herkesin sevgisini kazanan şarkıcı Karsu'dan müjdeli haber var! Temmuz sonu davullu-zurnalı bir düğünle Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile evlenen Karsu, anne olmaya hazırlanıyor.







Müjdeyi sosyal medya hesabından veren Karsu, paylaşımına "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek" notunu düştü. Henüz üç aylık gelin olan Karsu da sanırım hamile olduğunu öğrendikten sonra nikah masasına oturdu. Ya da Hollandalı eniştemiz 'Speedy Mike (Hızlı Mike) lakabını alacak!!!



SANAT TUTKUNLARI DOKTORU YALNIZ BIRAKMADI

Mesleğindeki başarısı kadar sanatçı kimliğiyle de adından söz ettiren Psikiyatrist Dr. Rahşan Düren, uzun süredir üretim sürecindeydi. Düren, pentür ve duvar resmi çalışmalarından oluşan yedinci kişisel sergisi 'Verwegenheit'ı önceki gün sanat tutkunlarıyla buluşturdu.







"Bu serginin içeriği deneyimin, eğitimin, öğrenmenin, büyümenin ve küçülmenin bir çıktısıdır" diyen Düren, Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından birinde sergilen eserleri için bir açılış daveti verdi. Açılışına birçok ünlü ismin katıldığı sergi, 31 Aralık'a kadar devam edecek; bilginize...



'RAHMİ BABA'YA ANLAMLI KUTLAMA

Spor ve iş dünyasının önemli isimleri, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki açılışta bir araya geldi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, açılışta, kulübün yaşayan en eski üyesi Rahmi Koç'a sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti.







Başkanın, 9 Ekim'de 94 yaşına basan Rahmi Bey için yaptırdığı pastanın üzerinde, "Ne zaman ihtiyacımız olsa, oldun yanımızda. Bu büyük taraftar bunları unutmaz asla Rahmi Baba" yazıyordu. Başkanın, üzerinde sicil numarası ve isminin yer aldığı Beşiktaş formasıyla Payidar 1903 koleksiyonunu da hediye ettiği Rahmi Koç, bu jestler karşısında çok duygulandı.