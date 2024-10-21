Mert Hakan Yandaş ile Zeki Yavru arasında gerginlik!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe zorlu deplasmanda Samsunspor 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın galip geldiği haftada puan kaybı yaşayan sarı-lacivertli takım zirve yarışında ağır bir yara aldı.

MERT HAKAN İLE ZEKİ YAVRU ARASINDA GERGİNLİK

Maçtan sonra Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Samsunsporlu futbolcular arasında bir gerginlik yaşandı. Karşılaşmada forma giyemeyen Mert Hakan bitiş düdüğü sonrası saha içine girip Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile sözlü atışma yaşadı.



Araya giren görevliler olayın büyümesini önlerken, Samsunspor'dan Soner Gönül, Mert Hakan Yandaş'ı iterek tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasının yolunu tuttu.