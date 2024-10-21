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Giriş Tarihi: 21.10.2024 18:20

Beşiktaş'tan Mert Günok için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş’tan Mert Günok için sakatlık açıklaması

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un sakatlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır." denildi.

Mert Günok'un Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon maçında forma giymesi beklenmiyor.

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Beşiktaş'tan Mert Günok için sakatlık açıklaması
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