Samsunspor tarihinde bir ilki başardı!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Karadeniz ekibi Samsunspor dün Fenerbahçe'ye karşı iki kez geriye düşmesine rağmen Soner'in son dakikalarda attığı golle 2-2 berabere kaldı.
SAMSUNSPOR İLKİ YAŞIYOR
Bu sezon Süper Lig'de 19 puan toplayan Samsunspor, (6G 1B 2M), lig tarihinde ilk dokuz maçlar itibarıyla en yüksek puana ulaştığı sezonu yaşıyor.
Samsunspor kulübüne FIFA'nın aldığı karar sonucunda 2 dönem transfer yasağı gelmişti. Süper Lig ekibi bu sezon kadrosuna oyuncu katamadı ancak teknik direktör Thomas Reis'in oynattığı futbol dikkat çekiyor.