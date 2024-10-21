Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor tarihinde bir ilki başardı!
Giriş Tarihi: 21.10.2024 13:09

Samsunspor tarihinde bir ilki başardı!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon cezası gereği transfer yapamayan Samsunspor oynadığı futbolla alkış alıyor. Thomas Reis önderliğinde dikkat çeken bir performans ortaya koyan Karadeniz ekibi, lig tarihinde ilk 9 maçta en yüksek puanına ulaştığı sezonu yaşıyor.

Samsunspor tarihinde bir ilki başardı!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Karadeniz ekibi Samsunspor dün Fenerbahçe'ye karşı iki kez geriye düşmesine rağmen Soner'in son dakikalarda attığı golle 2-2 berabere kaldı.

SAMSUNSPOR İLKİ YAŞIYOR

Bu sezon Süper Lig'de 19 puan toplayan Samsunspor, (6G 1B 2M), lig tarihinde ilk dokuz maçlar itibarıyla en yüksek puana ulaştığı sezonu yaşıyor.

Samsunspor kulübüne FIFA'nın aldığı karar sonucunda 2 dönem transfer yasağı gelmişti. Süper Lig ekibi bu sezon kadrosuna oyuncu katamadı ancak teknik direktör Thomas Reis'in oynattığı futbol dikkat çekiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor tarihinde bir ilki başardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA