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Vural Çelik’in ailesinden Gülse Birsel’e cevap gecikmedi! Helallik istesin

Bir döneme damga vuran dizi 'Avrupa Yakası'nın senaristi Gülse Birsel ile aynı dizide rol alan ünlü oyuncu Vural Çelik, uzun süre küskün kaldı. Bir araya gelmeyen Vural Çelik ve Gülse Birsel, aynı ortamlarda bile denk gelmemeye özen gösterdi. 51 yaşında hayatını kaybeden Vural Çelik'in vefatından sonra Gülse Birsel konuyla ilgili ilk kez dün bir açıklama yaptı. Gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan yaptığı açıklamayı silen Gülse Birsel'e Vural Çelik'in ailesinin cevabı gecikmedi. İşte Vural Çelik'in Gülse Birsel'e o cevabı!

Giriş Tarihi: 21.10.2024 18:51 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 20:08
Vural Çelik’in ailesinden Gülse Birsel’e cevap gecikmedi! Helallik istesin

Birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Üsküdar'daki evinde ölü Vural Çelik'in kalp krizi nedeniyle vefat ettiği ortaya çıktı.

Vural Çelik’in ailesinden Gülse Birsel’e cevap gecikmedi! Helallik istesin

Cenazeye katılmayan ve küs oldukları bilinen Gülse Birsel, cenaze törenine katılmazken sosyal medyadan bir açıklama yaptı ancak açıklamayı daha sonra sildi.

Vural Çelik’in ailesinden Gülse Birsel’e cevap gecikmedi! Helallik istesin

"YAKIŞIKSIZ CÜMLELER…"

Birsel açıklamasında, "Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp onsuz olmaz dememi bekledi. Yanlış karardı bence. Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) " diye konuştu.

Vural Çelik’in ailesinden Gülse Birsel’e cevap gecikmedi! Helallik istesin

VURAL AİLESİ'NDEN CEVAP GECİKMEDİ!

Gelen tepkileri üzerine Gülse Birsel, açıklamasını sildi. Vural Çelik'in ailesi ise bu açıklamaya cevap vermekte gecikmedi.

Vural Çelik’in ailesinden Gülse Birsel’e cevap gecikmedi! Helallik istesin

"MEZARINA GİDİP HELALLİK İSTESİN"

Vural Ailesi yaptığı açıklamada, "Hayatımızın en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Çok sevgili ağabeyim Vural Çelik aramızdan ayrıldı ve derin bir acı bıraktı. Onun sıcak gülümsemesi, sevgi dolu yüreği ve hayatımıza kattığı güzellikler her zaman hatırlanacak.

Unutmayalım ki, ağabeyim yaşamı boyunca birçok insanın kalbinde iz bıraktı. Bizlere öğrettiği değerleri, paylaştığı anıları ve verdiği sevgiyi asla unutmayacağız. Bu zor günlerde, birbirimize destek olmanın ve onun hatırasını yaşatmanın en önemli şey olduğunu biliyoruz.

Çelik ailesi olarak acımız henüz çok tazeyken Gülse Birsel'in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk. Abimiz hakkında yapılan bu tür yorumların, savunma fırsatımız olmadan yapılmasının ne kadar yerinde olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bir insanın kalemi yetenekli olabilir; ancak bu, onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez.

Abim, insanları mutlu etmeyi ve onları güldürmeyi çok seven, gördüğü her tebessümle mutlu olan bir insandı. Bu onun en büyük zenginliğiydi. Abim hayatı boyunca görme engelli bir anneye, bir kız kardeşe ve iki yeğene bakan, hayat mücadelesi veren, ekmeğinin peşinde koşarken kimseye boyun eğmeyen biriydi.

Onuruyla yaşadı ve onuruyla aramızdan ayrıldı.Çelik ailesi olarak Gülse Birsel'e tavsiyemiz; abimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Abim yüce gönüllüdür, umarız affeder…" ifadelerini kullandı.

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