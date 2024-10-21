Kral Charles da Albanese'in ardından Avustralya Parlamentosuna hitap etti. Avustralya'daki öğrencilik yılları, ülkenin iklim değişikliğine karşı savunmasızlığı ve "First Nations (İlk Halklar)" yerli halkı hakkında konuştu.

"BURASI SENİN TOPRAĞIN DEĞİL"

Konuşmasını bitirmesinin ardından Kral Charles, kürsüden ayrılırken, platforma doğru yaklaşan Aborjin Senatör Lidia Thorpe'un "Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Bizim kralımız değilsin." tepkileriyle karşılaştı.

Avustralya'da Aborjin Senatör'den İngiltere Kralı Charles'a protesto: Burası senin toprağın değil!

"HALKIMIZA KARŞI SOYKIRIM İŞLEDİNİZ"

Thorpe, "Halkımıza karşı soykırım işlediniz. Bize topraklarımızı geri verin. Bizden çaldıklarınızı geri verin. Topraklarımızı yok ettiniz. Bu ülkede bir antlaşma istiyoruz. Siz bir soykırımcısınız." diye bağırdı.