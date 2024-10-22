Avustralya'da Aborjin Senatör’den İngiltere Kralı Charles’a protesto: Burası senin toprağın değil!
Kral Charles, ülkedeki temaslarının ikinci gününde başkent Canberra'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve muhalefetteki Liberal Partinin lideri Peter Dutton tarafından karşılandı. Avustralya'nın Aborjin kökenli Senatörü Lidia Thorpe, Avustralya'yı ziyaret eden İngiltere Kralı 3. Charles'ın parlamentodaki konuşmasına, "Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Bizim kralımız değilsin." diye tepki gösterdi.
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