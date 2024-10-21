Gülse Birsel’in cenazesine katılmadığı Vural Çelik'e vedası 'şikayet' gibi olunca tepki yağdı "Maalesef cevap veremeyecek Gülse, kibrinle yaşa"

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel'in, Avrupa Yakası dizisinden rol arkadaşı Vural Çelik'e vedası sosyal medyada olay oldu. 'Kubilay' karakteri ile hafızalara kazınan ve henüz 51 yaşında hayata gözlerini yuman sevilen oyuncu Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel, bunun nedenini de açıkladığı ve 'Vural'a vedam' başlığı attığı yazısında adeta merhum sanatçıyı şikayet edince tepkilerin odağı oldu. Gülse Birsel, kısa süre sonra bu paylaşımını silse de sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarından kurtulamadı. "Ölünün arkasından sadece "Allah rahmet eylesin" demek bu kadar mı zor?", "Maalesef cevap veremeyecek Gülse, şimdi bununla yaşa", "'Beni Gözünüzde Büyütmeyin' diye kitap yazmakta o kadar haklıymışsın ki" İşte Gülse Birsel'e gelen tepkiler...