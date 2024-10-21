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Gülse Birsel’in cenazesine katılmadığı Vural Çelik'e vedası 'şikayet' gibi olunca tepki yağdı "Maalesef cevap veremeyecek Gülse, kibrinle yaşa"

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel'in, Avrupa Yakası dizisinden rol arkadaşı Vural Çelik'e vedası sosyal medyada olay oldu. 'Kubilay' karakteri ile hafızalara kazınan ve henüz 51 yaşında hayata gözlerini yuman sevilen oyuncu Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel, bunun nedenini de açıkladığı ve 'Vural'a vedam' başlığı attığı yazısında adeta merhum sanatçıyı şikayet edince tepkilerin odağı oldu. Gülse Birsel, kısa süre sonra bu paylaşımını silse de sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarından kurtulamadı. "Ölünün arkasından sadece "Allah rahmet eylesin" demek bu kadar mı zor?", "Maalesef cevap veremeyecek Gülse, şimdi bununla yaşa", "'Beni Gözünüzde Büyütmeyin' diye kitap yazmakta o kadar haklıymışsın ki" İşte Gülse Birsel'e gelen tepkiler...

Giriş Tarihi: 21.10.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 11:40
Gülse Birsel’in cenazesine katılmadığı Vural Çelik’e vedası ’şikayet’ gibi olunca tepki yağdı Maalesef cevap veremeyecek Gülse, kibrinle yaşa

Avrupa Yakası'nın Kubilay ve Gülenay'ı olarak hafızalara kazınan birçok başarılı projeden tanıdığımız sanatçı Vural Çelik, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.

Gülse Birsel’in cenazesine katılmadığı Vural Çelik’e vedası ’şikayet’ gibi olunca tepki yağdı Maalesef cevap veremeyecek Gülse, kibrinle yaşa

51 yaşında aramızdan ayrılan Vural Çelik, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Vural Çelik'in yalnızlıktan şikayet ettiği paylaşımları ise sevenlerini hüzne boğdu. Çelik'i son yolculuğunda sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Gülse Birsel’in cenazesine katılmadığı Vural Çelik’e vedası ’şikayet’ gibi olunca tepki yağdı Maalesef cevap veremeyecek Gülse, kibrinle yaşa

Çelik'in cenaze törenine ailesinin yanı sıra Pınar Altuğ, Ceyhun Fersoy, Birol Güven, Sarp Apak, Şoray Uzun ve Yavuz Seçkin gibi birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı.

Gülse Birsel’in cenazesine katılmadığı Vural Çelik’e vedası ’şikayet’ gibi olunca tepki yağdı Maalesef cevap veremeyecek Gülse, kibrinle yaşa

CENAZE TÖRENİNE GÜLSE BİRSEL, ŞENAY GÜRLER VE ATA DEMİRER KATILMADI

Cenazeye katılmayan ve küs oldukları bilinen Gülse Birsel, cenaze törenine katılmazken sosyal medyadan yaptığı "Vural'a vedam" başlıklı yazısı dikkat çekti.

Gülse Birsel’in cenazesine katılmadığı Vural Çelik’e vedası ’şikayet’ gibi olunca tepki yağdı Maalesef cevap veremeyecek Gülse, kibrinle yaşa

Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel, bunun nedenini de açıkladığı paylaşımında adeta merhum sanatçıyı şikayet edince tepkilerin odağı oldu.

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