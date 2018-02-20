Oyunu klavyenin ile oynuyorsun. Sağ ve sol tuşları ile Bugs Bunny'ye sağ ve sola yön verebilir boşluk tuşu ile ise üst kısımda beliren havuçları, iksirleri toplayarak puan kazanabilir böylece üst seviyeye geçebilirsin. Oyuna başlamak için " Play" yanında duran kuru kafaya tıklaman yeterli sonra koşuşuturmaca başlıyor. Oyun başladıktan sonra ortada görünen küçük pencere Bugs Bunny'nin ve dev sebzelerin nerde olduğunu gösterir. Bugs Bunny'yi dev sebzelerden kaçırmak için burayı da takip edersen dev sebzelerin ne kadar yaklaştığını görebilirsin. Pencere sınırı olan beyaz çizgi üzerine geldiğinde buradan aşağı ok tuşu ile yaramaz tavşanı aşağı, yukarı tuşu ile ise yukarı odaya geçirirsin. Üst sırada beliren havuç, iksir gibi nesneleri toplayarak puan kazanıp bir üst seviyeye geçebilirsin. Yeterli puanı toplayabilmen için kısıtlı zamanın ve üç oyun hakkın var. Zamanını iyi kullanarak puan toplamalısın. Tabi ki dev sebzelere yakalanmadan. Atladığın her seviyede dev sebzeler biraz daha sinirli ve daha hızlı olacaklar. Bugs Bunny bu kovalamacadan sıyrılabilir mi acaba?