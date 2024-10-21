“Aynı annesi gibi çok zarif” Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra İtalya tatilinde verdiği pozlarla yaktı geçti!

2005 yılında boşanan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu arkadaş kalabilen çiftler arasında. Kızları Zehra'ya olan sevgilerini her daim ifade eden çift, kızlarıyla sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Son olarak ise Zehra Çilingiroğlu, İtalya tatilinden peş peşe paylaşımlar yaptı. "Güzelliği aynı annesi" dedirtti