Giriş Tarihi: 21.10.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024
14:20
“Aynı annesi gibi çok zarif” Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra İtalya tatilinde verdiği pozlarla yaktı geçti!
Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın sevgili kızları Zehra, ortalığı yaktı geçti. Her yaptığı olay 26 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, annesi gibi hem çok başarılı hem çok güzel. Son olarak İtalya tatilinden paylaşımlar yapan Zehra, güzelliğiyle adeta büyüledi. Zehra'nın paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu. Hülya Avşar'ın kızı Zehra'ya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun büyüleyici tatil paylaşımları…