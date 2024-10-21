Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri “Aynı annesi gibi çok zarif” Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra İtalya tatilinde verdiği pozlarla yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 21.10.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:20

“Aynı annesi gibi çok zarif” Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra İtalya tatilinde verdiği pozlarla yaktı geçti!

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın sevgili kızları Zehra, ortalığı yaktı geçti. Her yaptığı olay 26 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, annesi gibi hem çok başarılı hem çok güzel. Son olarak İtalya tatilinden paylaşımlar yapan Zehra, güzelliğiyle adeta büyüledi. Zehra'nın paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu. Hülya Avşar'ın kızı Zehra'ya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun büyüleyici tatil paylaşımları…

Aynı annesi gibi çok zarif Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra İtalya tatilinde verdiği pozlarla yaktı geçti!

2005 yılında boşanan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu arkadaş kalabilen çiftler arasında. Kızları Zehra'ya olan sevgilerini her daim ifade eden çift, kızlarıyla sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Son olarak ise Zehra Çilingiroğlu, İtalya tatilinden peş peşe paylaşımlar yaptı. "Güzelliği aynı annesi" dedirtti

Aynı annesi gibi çok zarif Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra İtalya tatilinde verdiği pozlarla yaktı geçti!

Kaya Çilingiroğlu'nun yaptığı nostalji paylaşımı çok konuşulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aynı annesi gibi çok zarif Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra İtalya tatilinde verdiği pozlarla yaktı geçti!

Kızı Zehra'nın Photoshop nostaljik karelerini paylaşan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya damga vurmuştu.

Aynı annesi gibi çok zarif Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra İtalya tatilinde verdiği pozlarla yaktı geçti!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra güzelliğiyle büyülemişti.

Aynı annesi gibi çok zarif Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra İtalya tatilinde verdiği pozlarla yaktı geçti!

Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. "Zarafetin sesi", "Asalet akıyor, "Karakteri de kişiliği de güzel Zehra'nın", "Nostalji tablosu gibi", "Aynı babaannesinin gençliği" yorumları gelmişti.

SON DAKİKA