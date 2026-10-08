Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

"MİLANO MAHKEMESİ, EVLİLİĞİMİN SONA ERDİĞİNE HÜKMEDEN KARARI VERDİ"

Icardi yaptığı paylaşımda, "RESMÎ BOŞANMA KARARI 08.10.2026. Milano Mahkemesi, evliliğimin sona erdiğine hükmeden kararı verdi. Mahkeme, eş olarak aylık 250.000 euro nafaka talebini reddetti. Adalet, kendisinin ekonomik olarak geçimini sağlayabilecek yeterli gelir ve mal varlığına sahip olduğunu değerlendirdi.

"TAZMİNAT TALEBİ DE REDDEDİLDİ"

Boşanma sonrası tazminat/nafaka niteliğindeki talebi de reddedildi. Mahkeme, evlilik süresince kariyerinden fedakârlık etmek zorunda kaldığının kanıtlanmadığına karar verdi. Aksine, tanınırlığının benimle yaptığı evlilikten kaynaklandığını ve profesyonel faaliyetlerinin evlilik sırasında genişlediğini belirtti.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Nara, evlilikten sonra aile hayatının ve iki küçük kız çocuğunun ihtiyaçları nedeniyle daha önce başlamış olan sanat kariyerini feda etmek zorunda kaldığını ileri sürmüştür. Ancak bu durum kanıtlanmamıştır.

Aksine, Nara'nın tanınırlığının, Inter'in oyuncusu ve kaptanı olan ve İtalya'da oldukça ünlü bulunan Icardi ile yaptığı evlilikten kaynaklandığı düşünülmektedir."

Mahkeme kararında, söz konusu mesleki fedakârlık iddiasını kabul etmedi ve buna bağlı olarak telafi edici nitelikte bir ödeme yapılmasını da reddetti.