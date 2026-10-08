Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Giriş Tarihi: 08.10.2026 22:33

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, bir dönem evli olduğu Wanda Nara'yla boşanma sürecinin sonuna geldi. Mauro Icardi ve Wanda Nara, bugün mahkeme kararıyla resmen boşandı. Ünlü futbolcu, bugün kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. İşe ünlü futbolcunun dikkat çeken açıklamalarının detayları!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MAGAZİN
  • ABONE OL
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, bir süredir eski eşi Wanda Nara'yla boşanma sürecinde! Mahkeme süreci devam ederken birçok sorun ve sansasyon yaşayan mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma sürecinde bugün sona gelindi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

BUGÜN RESMEN BOŞANDILAR

Mauro Icardi ve Wanda Nara, bugün resmen boşandı. Mahkeme; ünlü çifti boşadı ve boşanmanın ardından Icardi bir paylaşım yaparak konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

ICARDİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Boşanma kararını sosyal medya hesabından duyuran Mauro Icardi, sürecin sona ermesinin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Boşanma davası Kasım 2024'te İtalya'da başlamıştı. Süreçle ilgili Icardi'nin sözleri dikkat çekti.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

"MİLANO MAHKEMESİ, EVLİLİĞİMİN SONA ERDİĞİNE HÜKMEDEN KARARI VERDİ"

Icardi yaptığı paylaşımda, "RESMÎ BOŞANMA KARARI 08.10.2026. Milano Mahkemesi, evliliğimin sona erdiğine hükmeden kararı verdi. Mahkeme, eş olarak aylık 250.000 euro nafaka talebini reddetti. Adalet, kendisinin ekonomik olarak geçimini sağlayabilecek yeterli gelir ve mal varlığına sahip olduğunu değerlendirdi.

"TAZMİNAT TALEBİ DE REDDEDİLDİ"

Boşanma sonrası tazminat/nafaka niteliğindeki talebi de reddedildi. Mahkeme, evlilik süresince kariyerinden fedakârlık etmek zorunda kaldığının kanıtlanmadığına karar verdi. Aksine, tanınırlığının benimle yaptığı evlilikten kaynaklandığını ve profesyonel faaliyetlerinin evlilik sırasında genişlediğini belirtti.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Nara, evlilikten sonra aile hayatının ve iki küçük kız çocuğunun ihtiyaçları nedeniyle daha önce başlamış olan sanat kariyerini feda etmek zorunda kaldığını ileri sürmüştür. Ancak bu durum kanıtlanmamıştır.

Aksine, Nara'nın tanınırlığının, Inter'in oyuncusu ve kaptanı olan ve İtalya'da oldukça ünlü bulunan Icardi ile yaptığı evlilikten kaynaklandığı düşünülmektedir."

Mahkeme kararında, söz konusu mesleki fedakârlık iddiasını kabul etmedi ve buna bağlı olarak telafi edici nitelikte bir ödeme yapılmasını da reddetti.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

"TAŞINMAZLARIN DEVRİNİN GEÇERSİZ SAYILMASINI VE İADESİNİ İSTEMİŞTİM"

"Ayrıca mahkeme, dava masraflarının üçte ikisini kendisinin bana geri ödemesine karar verdi. Bugün, Kasım 2024'te boşanma sürecini başlattığımdan beri beklediğim kararı paylaşıyorum. Bu karar, boşanmamı İtalya'da yürütmeyi seçmemin nedenini de ortaya koyuyor: ekonomik taleplerin mahkeme tarafından değerlendirilip karara bağlanmasını istemiştim.

Kararda ayrıca Milano'da devam eden diğer davaya da değiniliyor. Bu davada, mal varlığıma ait taşınmazların devrinin geçersiz sayılmasını ve malların bana iade edilmesini talep ediyorum. Bu dava hâlâ devam ediyor.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

"HAYATIMDA YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINI KUTLUYORUM

"Mahkeme özellikle, telafi edici ödeme talebinin reddedilmesinin yalnızca daha önce kendisine devredilmiş mallara değil, bu ödemenin yapılabilmesi için gerekli tüm şartların değerlendirilmesine dayandığını belirtti. Bugün bu kararı ve hayatımda yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

NELER YAŞANDI?

Futbol ve magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden birine imza atan Wanda Nara, Maxi Lopez ve Mauro Icardi üçgeninde yıllardır süren gerilim yerini sürpriz bir uzlaşmaya bıraktı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

Sampdoria soyunma odasında başlayan yakın dostluğun, iddialı bir ayrılık ve evlilikle sonuçlanmasının ardından geçen yılların sonunda, Wanda Nara ile Maxi Lopez ortak çocukları için aralarındaki buzları eritti.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

SAMPDORİA SOYUNMA ODASINDAN AİLE DOSTLUĞUNA

Hikaye 2008 yılında model Wanda Nara ile Arjantinli futbolcu Maxi Lopez'in evlenmesiyle başladı. Bu evlilikten üç erkek çocuk sahibi olan çift, İtalya'da göz önünde bir yaşam sürdürüyordu.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

2012 yılında genç yıldız Mauro Icardi'nin Sampdoria'ya transfer olması, tüm dengeleri değiştirdi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

Maxi Lopez, Arjantinli vatandaşı Icardi'yi kanatları altına alarak ona mentörlük yaptı. Icardi; Lopez ailesinin evine sık sık konuk oluyor, tatillerine katılıyor ve aileyle yakın bir ilişki kuruyordu.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

İHANET İDDİALARI VE FUTBOL TARİHİNE GEÇEN 'WANDA DERBY'

2013 yılında Wanda Nara ile Maxi Lopez'in evliliğinde çatlaklar meydana gelmeye başladı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

İkilinin boşanma kararı almasının hemen ardından Wanda Nara'nın, Maxi Lopez'in en yakın arkadaşı Mauro Icardi ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Medyaya yansıyan "yasak aşk" iddiaları büyük bir skandala dönüştü.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

Çift, Aralık 2013'te resmen boşandı ve Wanda Nara sadece beş ay sonra, Mayıs 2014'te Mauro Icardi ile dünyaevine girdi. Bu gelişme saha içine de yansıdı; Inter ile Sampdoria arasında oynanan karşılaşmalarda Maxi Lopez, Icardi'nin elini sıkmayı reddetti. İtalyan basını bu rekabeti "Wanda Derby" olarak adlandırdı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

SAHA DIŞINA TAŞAN KRİZ VE MİLLİ TAKIM AMBARGOSU

Yaşananlar yalnızca saha içinde kalmadı; Icardi'nin, Maxi Lopez ve Wanda Nara'nın üç çocuğunun dövmesini koluna yaptırması ve sosyal medyada bu fotoğrafları paylaşması gerilimi tırmandırdı. Skandalın Arjantin futbol kamuoyundaki yansımaları da ağır oldu. Arjantin Milli Takımı'nın kıdemli oyuncuları ve Lionel Messi gibi isimlerin Maxi Lopez'e destek vermesi nedeniyle, Icardi kariyerinin en verimli dönemlerinde milli takıma uzun süre davet edilmedi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

YILLAR SONRA GELİNEN NOKTA: ÇOCUKLAR İÇİN BARIŞ İMZALANDI

Geçen uzun yılların ve Icardi-Nara cephesinde yaşanan kendi iç çalkantılarının ardından, Maxi Lopez ve Wanda Nara ilişkilerinde olgun bir sayfa açma kararı aldı. Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından Maxi Lopez ile yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşmasıyla süreç resmiyet kazandı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…

İkili, geçmişte yaşanan tüm krizleri geride bırakarak üç çocuklarının geleceği ve mutluluğu için yeniden iletişim kurmaya başladıklarını açıkladı. Eski çift, çocuklarıyla birlikte vakit geçirerek yıllardır süren husumete son verdi.

#MAURO ICARDİ #WANDA NARA #İTALYA #GALATASARAY #ICARDİ #ARJANTİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA