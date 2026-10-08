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Giriş Tarihi: 08.10.2026 21:36

Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!

Usta oyuncu Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur'dan üzen haber! Necla Uygur'un vefatını oğulları Behzat ve Süheyl Uygur duyurdu.

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Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!

Usta oyuncu Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur'dan üzen haber bugün akşam saatlerinde geldi.

Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!

ACI HABERİ OĞULLARI DUYURDU

2013 yılında vefat eden tiyatrocu Nejat Uygur'un eşi olan Necla Uygur'un vefatını oğulları Behzat ve Süheyl Uygur duyurdu.

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Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!

AİLESİ DE YASA BOĞULDU

Usta oyuncu Necla Uygur'un vefatı, ailesini de yasa boğdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!

ÖLÜM NEDENİ İLE İLGİLİ DETAY PAYLAŞILMADI

Necla Uygur'un vefatıyla ilgili bilgilendirme henüz yapılmadı.

Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!

CENAZE DETAYLARI PAYLAŞILDI

Behzat Uygur'un yaptığ açıklalamada, "Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Necla Uygur'un naaşı 9 ekim cuma günü Teşvikiye Camii'nde İkindi Namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mmezarlığı'nda toprağa verilecektir. Uygur Ailesi" ifadelerine yer verildi.

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