Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!

Usta oyuncu Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur'dan üzen haber bugün akşam saatlerinde geldi. ACI HABERİ OĞULLARI DUYURDU 2013 yılında vefat eden tiyatrocu Nejat Uygur'un eşi olan Necla Uygur'un vefatını oğulları Behzat ve Süheyl Uygur duyurdu. AİLESİ DE YASA BOĞULDU Usta oyuncu Necla Uygur'un vefatı, ailesini de yasa boğdu. ÖLÜM NEDENİ İLE İLGİLİ DETAY PAYLAŞILMADI Necla Uygur'un vefatıyla ilgili bilgilendirme henüz yapılmadı. CENAZE DETAYLARI PAYLAŞILDI Behzat Uygur'un yaptığ açıklalamada, 'Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Necla Uygur'un naaşı 9 ekim cuma günü Teşvikiye Camii'nde İkindi Namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mmezarlığı'nda toprağa verilecektir. Uygur Ailesi' ifadelerine yer verildi.