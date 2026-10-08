O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı, Adli Tıp’tan sonuç geldi

"Çok şükür, bin şükür... Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek. Verilmiş sadakamız varmış" diyen Derin Hanım'ın gerçekten verilmiş sadakası varmış. Yolcu vapuru yerine, tanker çarpsa sadece iskeleye zarar vermez; Etel Baler'in 2015 yılında yaşadığı kaza gibi yalısı da hasar görebilirdi. Çok geçmiş olsun.