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Giriş Tarihi: 08.10.2026 06:32 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 06:33

O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı, Adli Tıp'tan sonuç geldi

Ünlü isimlerin menajeri Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay, anneleri Yücel Boronkay'ın ölümüyle ilgili şüphelerin peşini bırakmadı. Uzun süredir yatağa bağlı yaşayan Yücel Boronkay'ın ölümüne ilişkin ortaya çıkan kamera görüntüleri sonrası başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp raporunun ardından merhumenin hemşiresi G.D. hakkında dava açıldı. İşte soruşturmanın seyrini değiştiren o gelişmenin detayları…

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BÜLENT CANKURT
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O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı, Adli Tıp’tan sonuç geldi

Ünlülerin menajeri Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay'ın, mart ayında kaybettikleri anneleri Yücel Boronkay'ın ölümüyle ilgili sarsıcı iddiayı yargıya taşıdığını ilk bu köşede okumuştunuz.

O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı, Adli Tıp’tan sonuç geldi

2 Mart'ta vefat eden ve uzun süredir yatağa bağlı yaşayan Yücel Boronkay'ın ölümünde 'ihmal' olduğu şüphesi kamera kayıtlarıyla gün yüzüne çıkmış; yaşlı kadına bakmakla yükümlü olan hemşire G.D'nin, Yücel Boronkay'ı defalarca yere düşürdüğü görülmüştü.

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O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı, Adli Tıp’tan sonuç geldi

Görüntülerin ardından Boronkay kardeşler, annelerinin eceliyle değil, hemşirenin ihmali sonucu ölmüş olabileceği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş ve nisan ayında da merhumenin mezarı otopsi yapılmak üzere açılmıştı.

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O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı, Adli Tıp’tan sonuç geldi

Öğrendim ki; savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonuçlanmış. Adli Tıp'tan gelen sonuç üzerine, merhume Yücel Boronkay'ın hemşiresi G.D hakkında 'ölüme sebebiyet vermekten' dava açılmış ve hatta ilk mahkeme günü de verilmiş.

O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı, Adli Tıp’tan sonuç geldi

Annelerinin eceliyle değil de, profesyonel olarak çalışan bir sağlık kurumundan aldıkları hemşire yüzünden vefat etmesi kardeşlerin acısını ikiye katlamıştı. Hukuk mücadeleleri sonucu, hemşire G.D hakkettiği cezayı aldığında bir nebze olsun acıları azalacaktır diye düşünüyorum. Allah kimseyi böylesi acılarla sınamasın.

O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı, Adli Tıp’tan sonuç geldi

İSKELE HASARIYLA KURTULDU
Derin Mermerci, ağustos ayında yalıda yaşamanın zorluklarıyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Gerçi yanlış anlayıp eleştirenler de olmuştu ama Derin Hanım haklıymış! Boğaz'daki 200 yıllık yalısına önceki akşam yolcu vapuru çarptı. Derin Hanım, kazanın kamera görüntülerini göstererek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı, Adli Tıp’tan sonuç geldi

"Çok şükür, bin şükür... Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek. Verilmiş sadakamız varmış" diyen Derin Hanım'ın gerçekten verilmiş sadakası varmış. Yolcu vapuru yerine, tanker çarpsa sadece iskeleye zarar vermez; Etel Baler'in 2015 yılında yaşadığı kaza gibi yalısı da hasar görebilirdi. Çok geçmiş olsun.

O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı, Adli Tıp’tan sonuç geldi

40 MEVLİDİNİ YALIDA OKUTTU
15 Ağustos 2023'te kızı Arzu Alara'yı dünyaya getiren Nazlı Sabancı, 23 Ağustos'ta da çok sevdiğini söylediği kayınpederi Ömer Sabancı'nın adını verdiği oğlunu dünyaya getirmişti.

O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı, Adli Tıp’tan sonuç geldi

İkinci kez torun mutluluğu yaşayan babaanne Arzu Sabancı, küçük torunu Ömer için pazartesi günü dostlarını Kanlıca'daki yalısına davet edip 40 mevlidi okuttu. Mevlitte, Nazlı Sabancı'nın annesi Güneş Sertkaya, arkadaşları Dila Tarkan Doğruer, Sima Tarkan Başoğlu, Derev Clara Bodosoğlu'nun yanı sıra Fatoş Mildon, Aslıhan Koruyan Sabancı gibi Arzu Sabancı'nın da arkadaşları vardı. Ömer'i sağlıkla büyütürler inşallah.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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