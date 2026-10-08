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O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı, Adli Tıp'tan sonuç geldi
Giriş Tarihi: 08.10.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 06:33
O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı, Adli Tıp'tan sonuç geldi
Ünlü isimlerin menajeri Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay, anneleri Yücel Boronkay'ın ölümüyle ilgili şüphelerin peşini bırakmadı. Uzun süredir yatağa bağlı yaşayan Yücel Boronkay'ın ölümüne ilişkin ortaya çıkan kamera görüntüleri sonrası başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp raporunun ardından merhumenin hemşiresi G.D. hakkında dava açıldı. İşte soruşturmanın seyrini değiştiren o gelişmenin detayları…