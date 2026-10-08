O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı... Adli Tıp'tan sonuç geldi | Video

08 Ekim 2026 09:52

Ünlülerin menajeri Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay'ın anneleri Yücel Boronkay'ın ölümüyle ilgili başlattıkları hukuk mücadelesinde yeni gelişme yaşandı. Uzun süredir yatağa bağlı yaşayan Yücel Boronkay'ın ölümünde, kendisine bakmakla yükümlü hemşire G.D.'nin ihmali olduğundan şüphelenilmişti. Kamera kayıtlarında hemşirenin Yücel Boronkay'ı defalarca yere düşürdüğünün görülmesi üzerine suç duyurusunda bulunulmuş ve mezarı otopsi için açılmıştı. Savcılık soruşturması, Adli Tıp'tan gelen raporun ardından tamamlandı. Hemşire G.D. hakkında “ölüme sebebiyet verme” suçundan dava açılırken, ilk duruşma tarihi de belirlendi.